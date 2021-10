EN DIRECT - Suivez le 123e derby Saint-Étienne - Lyon

Les Verts et Claude Puel peuvent-ils refaire le coup du 6 octobre 2019 ? Alors 19e et deux jours après l'arrivée de l'ancien entraîneur de... Lyon, Saint-Étienne était parvenu à battre l'OL (1-0) à Geoffroy-Guichard grâce à un but du Slovène Robert Beric en toute fin de match (90e minute).

Deux ans et trois derbys perdus plus tard, dont un deuxième humiliant 0-5 en janvier dernier après celui de novembre 2017 (avec la célébration de Nabil Fekir exhibant son maillot devant l'un des kops stéphanois), un tel scénario semble sur la papier improbable. Les Verts vont encore plus mal : derniers de Ligue 1 avec trois nuls, cinq revers et aucune victoire.

De son côté, l'OL de Peter Bosz aborde le 123e derby après un large succès (3-0) en Europa League face aux Danois de Brondby. Seulement battu dans les arrêts de jeu à Paris (2-1), les Gones ont remporté cinq de leur sept derniers matches (match nul face à Lorient 1-1 lors de la 8e journée de L1) et pointent à la 7e place en championnat.