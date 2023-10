Du mieux, au point de réaliser l'exploit, comme leurs aînés l'avaient fait le 25 novembre 1998 à Wembley grâce à un but de Mickaël Debève ? Vainqueur de ses deux derniers matches de Ligue 1 face à Toulouse (2-0) et à Strasbourg (0-1) après cinq premières journées sans succès, le RC Lens reçoit Arsenal, invaincu cette saison en 10 sorties (7 succès, 3 nuls) avec l'espoir, a minima, de faire aussi bien qu'à Séville pour son retour en Ligue des champions (1-1 le 20 septembre).

Pour l'occasion, les hommes de Franck Haise se pareront de l'or qui ornait la tunique des joueurs de Daniel Leclercq en 1998. Dans cette poule B, les

Gunners de Mikel Arteta ont démarré par un carton (4-0) face au PSV Eindhoven avec des buts de Saka, Trossard, Jesus et Odegaard. Rebelote ce week-end à Bournemouth (0-4). Le club de Londres se présente invaincu dans le Nord, lui qui retrouve aussi la Ligue des champions après six ans d'absence.

Est-ce le plus grand défi que ces Lensois aient connu ? "En Ligue des champions, assurément, n'a pas caché Haise. L'expérience, la qualité, le passé, le présent de cette équipe en font un gros challenge". Mais celui qui a été élu meilleur entraîneur de la saison dernière à l'issue d'un exercice achevé à la 2e place rappelle, dans un sourire, que "des équipes de catégories différentes, on en a aussi rencontrées en Ligue 1, notamment Paris, et ça nous est arrivé de faire des résultats".

