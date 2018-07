publié le 25/02/2017 à 16:40

Les hommes de Leonardo Jardim ressemblent de plus en plus à un futur champion. À force de victoires le titre se rapproche et quatre jours après une lourde défaite subie à Manchester City (5-3) en huitième de finale aller de Ligue des champions, ils se sont imposés (1-2) là où ont échoué Paris, Marseille et Lyon.



Après la victoire de Nice face à Montpellier sur le même score, les Monégasques avaient l'obligation de gagner pour garder trois points d'avance sur leur premier poursuivant. Malgré une franche opposition guingampaise (55% de possession de balle pour les locaux, 14 tirs à 5), ils ont donc assuré l'essentiel avec un certain sens de l'efficacité. Monaco n'a cadré que deux tirs durant la rencontre. Deux tentatives qui ont fini au fond des filets.

C'est d'abord le défenseur polonais Kamil Glik qui a marqué reprenant un coup de pied arrêté du pied droit et face au but vide (24e minute). Puis plus rien jusqu'à une toute fin de match à suspense. Kylian Mbappé a obtenu un penalty transformé délicatement par une panenka de Fabinho. On pensait alors le score plié mais une magnifique frappe du pied gauche d'Étienne Didot a terminé sa trajectoire dans la lucarne de Danijel Subasic.

Les trois minutes de temps additionnels n'ont pas suffi aux joueurs d'Antoine Kombouaré pour arracher le point du match nul. Cette défaite les fige à la 9e place du classement avec 34 points. L'ASM (62 points) continue lui son sprint tout en haut du classement. Elle aura de nouveau, et quoi qu'il arrive entre l'OM et le PSG (dimanche 21h), trois points d'avance sur le deuxième (Nice, 59 points).

La fiche technique

Ligue 1 de football (27e journée)

À Guingamp (Stade du Roudourou) : Monaco bat Guingamp 2 à 1 (1-0)

Spectateurs: 14.000 environ

Arbitre: A. Delerue



Buts :

Guingamp : Didot (90)

Monaco : Glik (24), Fabinho (86 s.p.)

Avertissements :

Guingamp : Ikoko (62), Johnsson (86), Didot (90+3)

Monaco : Fabinho (33), D. Sidibé (64)



Les équipes :

Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Deaux (Mendy 46), Didot, Mu. Diallo - Salibur (De Pauw 83), Briand (cap), Coco (Benezet 83)

Entraîneur : Antoine Kombouaré

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, D. Sidibé - Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar (Mbappe Lottin 74) - Germain (Bakayoko 74), Falcao (cap) (Carrillo 82)

Entraîneur : Leonardo Jardim

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février



Guingamp - Monaco : 1-2

20h00 : Lille - Bordeaux

Nancy - Toulouse

Rennes - Lorient

Angers - Bastia



Dimanche 26 février :

15h00 : Saint-Étienne - Caen

17h00 : Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris