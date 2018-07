Défait à Bordeaux, Saint-Étienne s'enfonce dans la crise

publié le 28/11/2017 à 20:53

Saint-Étienne continue de s'enfoncer dans la crise, en s'inclinant lourdement à Bordeaux. Des Bordelais loin d'être irrésistibles ces dernières semaines. Julien Sablé et Jean-Louis Gasset avaient opté pour un système à cinq défenseurs. Complètement perdus, à l'image de Théophile-Catherine et Pogba, les Stéphanois ont rapidement encaissé un premier but signé Alexandre Mendy. C'est Malcom ensuite qui a redonné du goût à sa saison par une frappe somptueuse des trente mètres. Une frappe déclenchée grâce à l'apathie de la défense verte. Mendy enfin parachèvera le succès d'une tête en seconde période.



Côté marine, Alexandre Mendy va donner du fil à retordre à son entraîneur Jocelyn Gourvennec. L'ancien Guingampais est l'habituelle doublure de Nicolas de Préville, suspendu pour cette rencontre. L'attaquant français a marqué deux buts, même si tout n'est pas encore parfait pour lui. Mais les Bordelais se sont peut-être trouvé l'attaquant de pointe qui leur manquait tant depuis le début de saison.

Amiens, la surprise continue

La soirée avait débuté plus tôt dans la soirée, à 19 h. Amiens continue d'étonner. Les Picards ont cette fois fait tomber une équipe dijonnaise en forme. Portés par Kakuta, les hommes de Christophe Pélissier se hissent à la septième place. Dans le même temps, Strasbourg et Caen se sont séparés sur un match nul et vierge (0-0).

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 28 novembre :

Amiens - Dijon : 2-1

Strasbourg - Caen : 0-0

Bordeaux - Saint-Étienne : 3-0



Mercredi 29 novembre :

19h00 : Angers - Rennes

Guingamp - Montpellier

Lyon - Lille

Metz - Marseille

Nantes - Monaco

Toulouse - Nice

21h00 : PSG - Troyes