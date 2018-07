Le PSG tenu en échec par Monaco

publié le 29/01/2017 à 20:20

Le PSG peut s'en vouloir. Quand Cavani a transformé le penalty obtenu par Draxler (81e minute), il pensait avoir fait le plus dur et le retard de trois points qui le séparaient de l'ASM avant la partie. Mais le talentueux Bernardo Silva a égalisé (90e+3) pour son équipe dans le temps additionnel et replace ainsi son équipe sur le fauteuil de leader du championnat de France de Ligue 1.



Ce match entre Paris et Monaco était attendu comme l'un des plus spectaculaires de la saison puisqu'il opposait les deux meilleures attaques du championnat. Les téléspectateurs peuvent être un poil déçu du spectacle proposé. Les charnières centrales ont, des deux côtés du terrain, pris le dessus sur les attaques. La paire Marquinhos-Thiago Silva a été impériale tout au long de la rencontre.

Ce match nul profite... à Nice, vainqueur de Guinguamp plus tôt dans la journée du dimanche 29 janvier. Les Aiglons reviennent à égalité de points avec leurs voisins monégasques (49 unités). Paris quant à lui reste troisième avec 46 points. L'affiche Monaco-Nice, programmée le samedi 4 février à 17h, sera elle aussi décisive dans la course au titre.

La fiche technique

Ligue 1 de football (22e journée)

À Paris (Parc des Princes) : Paris SG et Monaco 1 à 1 (0-0)

Spectateurs : 45.000 environ

Arbitre : F. Schneider



Buts :

Paris SG : Cavani (81 s.p.)

Monaco : Silva (90+2)

Avertissement :

Monaco : D. Sidibé (80)



Les équipes :

Paris SG : Trapp (Areola 54) - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa - Rabiot, Thiago Motta, Matuidi - Lucas (Di Maria 60), Cavani, Draxler (Guedes 87)

Entraîneur : Unai Emery

Monaco : Subasic - D. Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko (Mbappe Lottin 89), Lemar (Carrillo 83) - Germain (Moutinho 76), Falcao (cap)

Entraîneur : Leonardo Jardim

Revivez le film du match :

22h55 - Match nul entre le PSG et Monaco.



22h55 - Le corner ne donne rien.



22h54 - Glik sauve son équipe en dégageant un centre en corner.



22h51 - Bernardo Silva égalise ! Alors que l'on joue le temps additionnel au Parc des Princes, le Portugais longe la surface de droite à gauche. Il n'est pas attaqué et frappe au ras du poteau d'Aréola. 1-1.



22h49 - Mbappé déjà. Il coupe au premier poteau un centre de Sidibé. Aréola dégage en corner.



22h48 - Mbappé remplace Bakayoko. Jardim fini son match avec trois attaquants.



22h47 - L'ASM est désormais obligé de presser haut et tente tout pour égaliser.



22h45 - À Paris c'est Guedes qui entre pour faire ses premiers pas avec le maillot du PSG. Il remplace Draxler.



22h43 - Carillo entre en jeu. C'est Lemar qui est sorti.



22h40 - But de Cavani sur penalty ! Il prend Subasic à contre-pied.



22h36 - Penalty pour le PSG. Sidibé a commit une faute sur Draxler.



22h34 - Joao Moutinho entre à la place de Valère Germain. Il reste un quart d'heure à jouer.



22h32 - Le PSG respire enfin dans ce second acte et joue plus haut sur le terrain.



22h31 - Kuzawa centre à hauteur d'homme et c'est Draxler qui en profite mais sa volée de la tête passe au-dessus du but de Monaco.



22h29 - Le corner ne donne rien puisque M. Schneider a sifflé une faute parisienne dans la surface.



22h28 - Incroyable Thomas Meuner. Il réalise deux grand ponts coup sur coup avant de centrer en retrait vers Di Maria dont la frappe est déviée en corner.



22h25 - Preuve que le match est très disputé, la possession de balle est de 47-53 en faveur du PSG.



22h24 - Tiemoué Bakayoko déclenche une frappe de loin bien captée par Aréola.



22h23 - C'est Lemar qui frappe mais le mur a bien sauté et contré le ballon.



22h22 - Julian Draxler fait faute sur Sidibé et concède un nouveau coup-franc dangereux.



22h21 - L'ASM a mieux repris ce match que le PSG. Au nombre de tir, c'est l’égalité parfaite (7 dont trois cadrés)



22h19 - Thomas Lemar est décalé côté gauche par Silva après un corner mal repoussé. Son centre, fort et au sol, traverse la surface de réparation sans être repris par un attaquant du Rocher.



22h18 - Lucas est remplacé à son tour par Angel Di Maria.



22h12 - Kévin Trapp sort sur blessure et est remplacé par Alphonse Aréola.



22h10 - Thomas Lemar envoie à son tour une lourde frappe des 20 mètres. C'est capté en deux temps par Kévin Trapp.



22h06 - Les Monégasques reprennent fort. Silva perd son face-à-face avec Trapp, la deuxième frappe de Mendy est contré par un défenseur. C'était chaud dans la surface parisienne.



22h04 - La seconde période débute.



21h48 - C'est la mi-temps au Parc des Princes. Les deux équipes se valent pour l'instant.



21h44 - Subasic pour une double parade face à Lucas puis Cavani.. Paris pousse en cette fin de première période.



21h38 - Kurzawa distille un magnifique centre vers Cavani mais la reprise du numéro neuf n'est pas bonne.



21h32 - Sur un long coup de pied arrêté, Marquinhos plonge au deuxième poteau mais est légèrement trop court pour reprendre le ballon.



21h29 - Sidibé tente un coup-franc éloigné mais ce n'est pas cadré.



21h25 - Thomas Meunier centre au premier poteau pour Edinson Cavani. La tête de l'attaquant est capté par Danijel Subasic.



21h20 - Fabinho envoie une lourde frappe envoyée en corner par Trapp.



21h16 - Le PSG répond dans la foulée avec Cavani qui décale Draxler. L'enroulé de l'Allemand est contré par Sidibé.



21h15 - Thomas Lemar envoi une frappe enroulé vers la lucarne droite de Trapp mais ça frôle le poteau.



21h14 - Lucas concède une vilaine faute sur Sidibé, coup-franc dangereux pour Monaco.



21h13 - Cavani reprend en première intention un ballon en reprise de volée du pied gauche mais sa tentative est top enlevée.



21h11 - Le match est équilibré, aucune des deux équipes ne dominent véritablement.



21h08 - Kurzawa dévie une centre de Sidibé. Germain a failli être à l'affût pour marquer mais Trapp est arrivé en premier sur le ballon.



21h08 - Adrien Rabiot pénètre sur le côté gauche de la surface adverse et centre en retrait mais c'est bien capté par Subasic.



21h03 - Le coup d'envoi est donné au Parc des Princes.



21h02 - Ronaldinho donne le coup d'envoi fictif de la rencontre.



20h58 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



20h52 - La rencontre sera arbitré par Franck Schneider (45 cartons jaunes et 4 cartons rouges en 11 matches officiés).



20h46 - En cas de victoire le PSG prendrait 11 points sur son premier poursuivant, l'Olympique Lyonnais.



20h38 - Monaco n'a plus perdu au Parc des Princes depuis la saison 2006-2007. Soit sept matches pour cinq résultats nuls et deux victoire princières.



20h35 - Nice a récupéré la place de leader de Ligue 1 grâce à sa victoire face à Guinguamp. Seul Monaco peut repasser devant les Aiglons en cas de victoire.



20h30 - Au match aller, Monaco s'était imposé à domicile sur le score de 3 buts à 1.



20h21 - Le onze de Monaco pour affronter Paris (4-4-2) : Subasic - Mendy, Jemerson, Glik, Sidibé - Lemar, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva - Falcao, Germain.



20h18 - La composition parisienne (4-3-3) : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Matuidi, Rabiot, Thiago Motta - Lucas, Cavani, Draxler.



20h15 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live commenté du choc PSG-Monaco.

L1-22e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier : 5-1



Samedi 28 janvier :

Lyon - Lile : 1-2

Nancy - Bordeaux : 0-2

Rennes - Nantes : 1-1

Lorient - Dijon : 2-3

Angers - Metz : 2-1

Bastia - Caen : 1-1



Dimanche 29 novembre :

Nice - Guingamp : 3-1

Toulouse - Saint-Étienne : 0-3

PSG - Monaco : 1-1