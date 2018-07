Monaco-Marseille : l'ASM humilie encore l'OM

publié le 27/08/2017 à 20:34

Un match à sens unique. L'AS Monaco n'a visiblement pas été perturbé par les rumeurs de transfert toujours plus persistantes de Kylian Mbappé vers le Paris Saint-Germain. Pour preuve, Radamel Falcao et ses coéquipiers n'ont fait qu'une bouchée de l'Olympique de Marseille (6-1) à domicile lors de la 4e journée de Ligue 1, dimanche 27 août. Il faut dire que les hommes de Rudi Garcia, avec une défense apathique et une attaque inexistante, leur ont facilité le travail.



Monaco a ouvert le score dès la 2e minute par Kamil Glik et menait 4-0 à la pause grâce à un doublé de Radamel Falcao (20 s.p., 34), déjà à 7 buts en quatre journées, et un but d'Adama Diakhaby (45), le successeur de Kylian Mbappé. Djibril Sidibé (68) et Fabinho (79 s.p.) ont aussi marqué, Rémy Cabella a à peine adouci la casse (74).



L'OM connaît son bourreau

Monaco tourne déjà à plus de trois buts par matches, comme l'an dernier. L'ASM améliore aussi son record avec une 16e victoire consécutive en championnat, et reste sur 36 matches consécutifs en marquant au moins un but. L'OM connaît son bourreau. Monaco, qui lui a déjà passé trois fois quatre buts la saison dernière, a mis fin à une invincibilité qui remontait au 1er mars et à une défaite contre... Monaco (4-3 a.p.), en Coupe de France.

Ce match se déroulait pourtant dans un contexte particulier pour les Monégasques qui n'ont jamais été aussi proches de perdre leur petit prodige Kylian Mbappé, convoité par le PSG. Le club de la capitale serait en effet sur le point de concrétiser l'arrivée de l'attaquant. Selon nos confrères de L'Équipe, les deux clubs seraient tombés d'accord sur le principe d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 180 millions d'euros, assortie de bonus. L'annonce officielle du transfert pourrait intervenir dès lundi matin.