publié le 30/08/2018 à 17:00

À quelle sauce seront mangés les clubs français ? C'est la question qui demeure alors que le tirage au sort de la prochaine Ligue des champions est organisé ce jeudi 30 août, à 18 heures, à Monaco. Cette phase de poules débutera le 18 septembre prochain et s'achèvera le 12 décembre avant le tirage au sort des huitièmes de finale le 17 décembre.



Des trois représentants européens, le Paris Saint-Germain devrait être le mieux loti. Champion de France, le club de la capitale figure en effet dans le chapeau 1, celui des têtes de série. Une position qui lui assure de ne pas rencontrer le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et la Juventus Turin lors de ce premier tour.



En revanche, le tirage au sort pourrait être bien plus difficile pour l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Contrairement au Paris Saint-Germain, les deux autres représentants français ont été placés dans le troisième chapeau et pourrait écoper de poids lourds européens...

Les différents chapeaux

Chapeau 1 : Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Barcelone (ESP), Bayern Munich (ALL), Manchester City (ENG), Juventus Turin (ITA), Paris SG (FRA), Lokomotiv Moscou (RUS)



Chapeau 2 : Borussia Dortmund (ALL), Porto (POR), Benfica Lisbonne (POR), Manchester United (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Naples (ITA), Tottenham (ENG), AS Rome (ITA)



Chapeau 3 : Liverpool (ENG), Schalke (ALL), Lyon (FRA), Monaco (FRA), Ajax Amsterdam (NED), CSKA Moscou (RUS), PSV Eindhoven (NED), Valence (ESP)



Chapeau 4 : Viktoria Plzen (CZE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR), Young Boys Berne (SUI), Inter Milan (ITA), Hoffenheim (ALL), Étoile rouge Belgrade (SRB), AEK Athènes (GRE)

Suivez le tirage au sort en direct

17h00 - Bonjour et bienvenue sur ce live pour suivre le tirage au sort de la Ligue des champions.