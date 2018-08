publié le 12/08/2018 à 20:27

Le meilleur pour la fin : le PSG clôture cette journée inaugurale de Ligue 1 ce dimanche 12 août à 21 heures, face à Caen. Le club parisien a déjà entamé son habituelle razzia nationale (4-0 contre Monaco dans le Trophée des champions samedi 4 août, avec une équipe bis) et compte poursuivre sur sa lancée, histoire ne pas connaître de retard à l'allumage comme lors des premières saisons de l'ère qatarie.



Au centre des regards, au-delà du célèbre gardien quadragénaire Gianluigi Buffon, plusieurs hommes. Thomas Tuchel, forcément : le nouvel entraîneur allemand, apparu détendu et proche de ses joueurs lors de la pré-saison, doit poursuivre son opération séduction en assurant et le résultat et le jeu. En attendant l'heure de vérité de la Ligue des champions, le successeur d'Unai Emery doit bâtir un esprit de groupe et lancer des signaux, dans sa gestion des stars, aux états de forme disparates, comme dans la promotion des jeunes.

Les autres hommes scrutés seront bien sûr Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien doit renouer le fil d'une histoire sensiblement brouillée, de ses caprices autour des penalties à son Mondial pénible, en passant par la blessure qui a écourté sa saison. Et il doit désormais cohabiter avec un coéquipier devenu cet été un grand prétendant au Ballon d'Or, Mbappé, 19 ans seulement et déjà champion du monde.