publié le 24/02/2017 à 12:29

L'Olympique Lyonnais ne défiera pas Manchester United en 8es de finale de la Ligue Europa 2016-2017, mais devra se frotter à un autre candidat à la victoire finale, l'AS Rome. Ainsi en a décidé le tirage le sort effectué vendredi 24 février à Nyon, en Suisse, à la mi-journée par l'ancien défenseur suédois du Bayern Munich ou du FC Barcelone.



Faciles vainqueurs de l'AZ Alkmaar en 16es (victoire 4-1 en Hollande, festival 7-1 à Lyon), les hommes de Bruno Génésio recevront le 2e du championnat d'Italie le jeudi 9 mars au Parc OL. Match retour une semaine plus tard au Stade Olympique, trois jours avant un déplacement au Parc des Princes en Ligue 1. Clément Grenier, transféré chez la "Louve" durant le dernier mercato, ne pourra pas jouer contre ses anciens partenaires puisqu'il a déjà joué pour Lyon en coupe d'Europe cette saison.

L'AS Rome, entraînée par Luciano Spalelleti, compte également dans son effectif les renommés Edin Dzeko, Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy, Radja Naingollan, Thomas Vermaelen, Wojciech Szczesny, Kevin Strootman, sans oublier les Italiens Francesco Totti, Daniele De Rossi ou Alessandro Florenzi. Du talent, de l'expérience. Mais en affichant les mêmes vertus que lors de ces dernières sorties européennes, l'OL a ses chances.

Rostov pour Manchester United

De son côté, au grand dam de son entraîneur José Mourinho, Manchester United devra se coltiner un déplacement à Rostov, en Russie, à 3h40 de vol du nord de l'Angleterre. Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach se retrouveront dans un choc 100% allemand, La Gantoise et Genk dans une affiche entre Belges.





Copenhague-Ajax Amsterdam, Olympiakos Le Pirée-Besiktas, Apoel Nicosie-RSC Anderlecht et Celta Vigo-FC Krasnodar complètent le tableau. Les quarts auront lieu les 13 et 20 avril, les demies les 4 et 11 mai, la finale le 24 mai à Solna, en Suède, dans la banlieue de Stockholm.

Revivez le tirage au sort :

13h19 - Fin de ce tirage au sort.





13h18 - Copenhague-Ajax Amsterdam.



13h17 - La Gantoise-Genk.



13h16 - Olympiakos Le Pirée-Besiktas.



13h15 - Rostov défiera Manchester United.



13h14 - L'Olympique Lyonnais sera opposé à l'AS Rome. Match aller au Parc OL le jeudi 9 mars, retour en Italie le 16 mars.



13h13 - Choc allemand entre Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach.



13h12 - 2e affiche : Apoel Nicosie contre le RSC Anderlecht.



13h11 - Première boule tirée : Celta Vigo. Son adversaire : le FC Krasnodar.



13h10 - Le tirage va débuter dans quelques secondes, après le rappel du règlement.



13h07 - Patrick Andersson, ancien défenseur suédois du Bayern Munich ou du FC Barcelone, a été choisi pour effectuer ce tirage au sort.



13h05 - La cérémonie vient de débuter à Nyon. Giorgio Marchetti, le secrétaire général de l'UEFA, entre en scène.



13h03 - Quart de finale en 1967, 1999 et 2014 : voici les meilleurs performances de l'OL en C3.



13h00 - L'OL pourrait retrouver son tombeur en 8es de finale de la Ligue des champions 2011-2012, le club chypriote de l'Apoel Nicosie.



12h57 - La nation la plus représentée est la Belgique avec trois clubs qualifiés (Anderlecht, Genk, La Gantoise). Le Portugal n'en a aucun.



12h54 - Le FC Séville, qualifié cette saison pour les 8es de finale de la Ligue des champions (2-1 à l'aller contre Leicester) est le triple tenant du titre.



12h49 - Aucun club français ne figure au palmarès de cette compétition créée en 1971 sous le nom de Coupe de l'UEFA (devenue Ligue Europa, ou Europa League en 2009). Bastia a atteint la finale en 1978, Bordeaux en 1996, Marseille en 1999 et 2004.



12h44 - Éloigné du podium en championnat (4e à 13 points de Nice avec un match en retard), l'OL a fait de cette compétition son principal objectif.



12h40 - De son côté, Manchester United s'est facilement débarrassé des Verts de Saint-Étienne (3-0 à Old Trafford, 0-1 à Geoffroy-Guichard).



12h36 - Reversé en Europa League après sa 3e place dans son groupe de Ligue des champions derrière la Juventus Turin et le Séville FC, Lyon a parfaitement négocié son 8e de finale contre l'AZ Alkmaar. Vainqueurs 4-1 en Hollande à l'aller, les hommes de Bruno Génésio ont déroulé au retour (7-1).



12h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa version 2016-2017.