publié le 28/09/2017 à 12:43

Pour expliquer son choix, Didier Deschamps avance des "a priori" sur lesquels il ne souhaite pas se baser. Layvin Kurzawa a été conservé par le sélectionneur pour les deux derniers matches des Bleus sur la route du Mondial 2018. Un doute entourait l'arrière gauche du PSG après la révélation, la semaine dernière, de l'existence d'une vidéo dans laquelle il raille le sélectionneur, mais dont les images n'ont pas été rendues publiques.



"Je considère que cette affaire est dans le domaine privé et, à ce titre, j'ai pris la décision de le sélectionner", a déclaré "DD", qui doit se passer à ce poste de Benjamin Mendy, forfait sur blessure comme Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Toujours en défense, Raphaël Varane, totalement rétabli, effectue logiquement son retour aux dépens de Kurt Zouma.

La présence de Moussa Sissoko parmi les milieux est beaucoup plus inattendue, même si le joueur de Tottenham, qui "était cadre pendant très longtemps", a retrouvé du temps de jeu. Autre retour par rapport au précédent rassemblement, celui du Marseillais Dimitri Payet. Le Lyonnais Nabil Fekir, lui, sort de la liste des attaquants.

Dernière ligne droite

Brillants vainqueurs des Pays-Bas (4-0) fin août mais tenus en échecs quatre jours plus tard par le Luxembourg (0-0) à Toulouse, les Bleus abordent la séquence finale avec un point d'avance sur la Suède dans le groupe A de la zone Europe (17 points contre 16). Deux succès en Bulgarie le samedi 7 octobre (20h45) puis face à la Biélorussie à domicile le mardi 10 (20h45) les enverront à coup sûr en Russie.



Reste que la Bulgarie, cauchemar de l'équipe de 1993, a réalisé le carton plein à domicile et que la Biélorussie était parvenue à décrocher le nul (0-0) en septembre 2016. Si elle se fait dépasser par la Suède, qui reçoit le Luxembourg avant de se rendre aux Pays-Bas, la France devra passer par un barrage aller-retour mi-novembre. Mathématiquement, Hollandais (13 pts) et Bulgares (12) sont encore en course pour l'un des deux premières places.

La liste pour Bulgarie-France et France-Biélorussie :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Nice), Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid)



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Adrien Rabiot (PSG), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)



Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille)