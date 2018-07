publié le 03/07/2018 à 15:00

Suédois et Suisses se sont appuyés sur les mêmes forces collectives (solidité et organisation) et individuelles (Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka côté helvète, Andreas Granqvist et Emil Forsberg chez les Scandinaves) pour atteindre les 8es de finale. Les premiers les retrouvent pour la première fois de puis 2006, les seconds y étaient déjà il y a quatre ans.



Reste la dynamique. Dans ce domaine, les Suédois partent avec un avantage après leur succès sur le Mexique (3-0) qui leur a permis d'arracher la qualification, après une scénario rocambolesque, au détriment de l'Allemagne. Les Suisses ont terminé leur phase de poules sur un nul (2-2) face au Costa Rica après un succès sur la Serbie (2-1) et un nul face au Brésil (1-1).