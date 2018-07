publié le 07/07/2018 à 15:00

"Le football est un sport simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent". Cette phrase devenue mythique, l'Anglais Gary Lineker l'a prononcée le 4 juillet 1990, juste après une défaite des "Three Lions" britanniques en demi-finale du Mondial 1990 en Italie, aux tirs au but face à l'Allemagne (de l'Ouest à l'époque).



24 ans plus tard, l'Angleterre va rejouer une demi-finale de Coupe du Monde. Ce sera mercredi 11 juillet (20h) à Moscou face à la Russie ou à la Croatie. Battus lors de leurs deux derniers quarts de finale, en 2002 et 2006, les Anglais ont cette fois franchi l'obstacle face à la Suède, samedi 7 juillet à Samara (2-0).

Les hommes de Gareth Southgate ont marqué une première fois de la tête grâce au défenseur de Leicester Harry Maguire (30e), à la réception d'un corner de Ashley Young. Juste avant l'heure de jeu (59e), Dele Alli offrait le break aux siens, toujours de la tête, après un centre de Jesse Lingard.

Sortie vivante de la séance de tirs au but face à la Colombie en 8e après des succès au 1er tour sur la Tunisie et le Panama et une défaite contre une Belgique bis, l'Angleterre a probablement réalisé son meilleur le plus abouti du tournoi. Et Harry Kane, le meilleur buteur de la compétition, ne demande qu'à retrouver le chemin des filets.