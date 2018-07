publié le 07/07/2018 à 19:00

Moribonde avant son Mondial, la "Sbornaïa" russe peut déjà estimer avoir réussi sa compétition en atteignant les quarts de finale. Mais comme "l'appétit vient en jouant", dixit le milieu Alan Dzagoev, "alors pourquoi pas" viser le sacre à domicile ? "Même avant que le tournoi ne commence, on savait tous qu'on pouvait aller en finale. Maintenant, on y compte sérieusement", assure même Alexander Golovin.



Les Croates, auteurs d'un début de Mondial époustouflant, ont certes montré des premiers signes de fébrilité face au Danemark en 8e (1-1 après prolongation, 3 tirs au but à 2). Mais la génération des Luka Modric et Ivan Rakitic pourrait très bien rééditer la performance de ses aînés de 1998 en participant à nouveau à une demi-finale. Le vainqueur de ce match jouera une demi-finale face à l'Angleterre, mercredi 11 juillet (20h) à Moscou.