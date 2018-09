publié le 20/06/2018 à 13:00

Éliminé dès le 1er tour il y a quatre ans au Brésil dans un groupe avec l'Allemagne, les États-Nuis (qualifiés) et le Ghana (dernier), le Portugal a fait un grand pas vers les 8es de finale de ce Mondial 2018 en décrochant une victoire sur la plus petite des marges face au Maroc (1-0), mercredi 20 juin à Moscou.



Inévitable buteur dès la 5e minute d'une tête plongeante, Cristiano Ronaldo permet à la Seleçao de compter 4 points en deux matches après son match nul inaugural contre l'Espagne (3-3). L'Iran en totalise 3 avant de défier la Roja (1 point), en soirée (20h). Avec deux défaites, le Maroc est la première équipe mathématiquement éliminée.

Les Portugais joueront leur qualification et la première place du groupe face à l'Iran lundi 25 juin (20h), en même temps que Maroc-Espagne. Ronaldo, lui, tentera de grimper plus encore au classement des buteurs. Son but face au Maroc est son quatrième dans le tournoi et le 85e en sélection, record du Hongrois Ferenc Puskas battu.

Le Maroc a poussé tout le match, mais n'a pas marqué et est par conséquent éliminé. Côté portugais, Cristiano Ronaldo continue sa folle Coupe du Monde.#POR #MAR #PORMAR #CM2018



