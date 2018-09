publié le 24/06/2018 à 19:00

La Pologne n'aura pas fait le poids. Ce match entre les deux grands battus de la première journée dans ce groupe H a rendu son verdict : l'équipe menée par Robert Lewandowski dit au-revoir à la Coupe du Monde. De son coté, la Colombie du duo Radamel Falcao-James Rodriguez se rassure et devra jouer sa qualification pour les phases finales face au Sénégal le 28 juin. Les buteurs du soir pour les Cafeteros sont Yerry Mina (40), Radamel Falcao (70) et Juan Cuadrado (75).



James Rodrigues est de retour, et c'est toute la Colombie qui respire. Le joueur du Bayern Munich, blessé lors du match contre le Japon, est à l'origine de deux passes décisives. Pour son collègue en club Robert Lewandoski, ces deux premiers matchs auront été décevant. Trop esseulé pour mener l'attaque, il reste encore une fois muet malgré une grosse occasion stoppée par Ospina. La Pologne jouera son dernier match face au Japon, qui voudra assurer sa qualification en 8ième de finale.

Présente en phase finale pour la sixième fois, la Colombie reste sur un quart de finale en 2014 au Brésil, perdu (2-0) face au pays hôte. La Pologne est présente pour la huitième fois, la première depuis 2006. Elle n'a plus atteint les 8es depuis 1986 au Mexique, quatre ans après une demi-finale en Espagne.