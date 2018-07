publié le 27/06/2018 à 15:00

3es du groupe F avant la dernière journée, barragiste dans la zone Europe face à l'Italie, la Suède termine finalement en tête et retrouve les 8es de finale pour la première fois depuis 2006 - et ce sans Zlatan Ibrahimovic. Elle défiera mardi 3 juillet (16h) à Saint-Pétersbourg le 2e du groupe E, le Brésil, la Suisse ou la Serbie.



Avec six points en trois matches, les jaunes et bleus coiffent le Mexique à la différence de buts (+3 contre -1) après leur inattendu succès 3-0 contre la "Tri" d'Amérique centrale. Dans le même temps, l'Allemagne n'est non seulement pas parvenue à battre la Corée du Sud mais elle s'est en plus inclinée (2-0), perpétuant la malédiction des Champions du Monde en titre au 21e siècle.

Les Suédois ont marqué leurs trois buts en deuxième période, à la 50e minute par Augustinsson, à la 62e sur penalty par Granqvist puis à la 74e sur un but contre son camp d'Álvarez. Voilà le tombeur de la Mannschaft en ouverture sérieusement remis en place. Mais le Mexique disputera lundi 2 juillet (16h) à Samara un 8e de finale de Coupe du Monde pour la 7e fois de suite depuis 1994.

groupe F : le point final

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Suède 6 3 2 0 1 5 2 3

2. Mexique 6 3 2 0 1 3 4 -1

-----------------------------

3. Corée du Sud 3 3 1 0 2 3 3 0

4. Allemagne 3 3 1 0 2 2 4 -2

Fiche technique :

Mondial 2018 de football - 1er tour - Groupe F - 3e journée

À Ekaterinbourg (Stade central) : Suède bat Mexique 3 à 0 (mi-temps 0-0)

Spectateurs : 33.061

Arbitre : N. Pittana (ARG)

Buts :

Suède : Augustinsson (50), Granqvist (62 s.p.), Álvarez (74 c.s.c.)

Avertissements :

Mexique : Gallardo (1), Moreno (61), Layun (85)

Suède : Larsson (26), Lustig (88)

Possession de balle :

Mexique : 66 %

Suède : 34 %

Les équipes :

Mexique : Guillermo Ochoa - Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo (Fabian 65) - Layun (Peralta 89), Herrera, Vela, Guardado (cap) (Je. Corona 75), Lozano - Chicharito Hernandez

Entraîneur : Juan Carlos Osorio

Suède : Olsen - Lustig, Granqvist (cap), Lindelöf, Augustinsson - Claesson, Larsson (Svensson 57), Ekdal (Hiljemark 80), Forsberg - Toivonen, Berg (Thelin 68)

Entraîneur: Jan Andersson