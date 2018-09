Hiroki Sakai et Sadio Mané en plein duel, le 24 juin 2018 à Ekaterinbourg

24/06/2018

Cette poule H demeure complètement indécise. Après les victoires surprises du Japon et du Sénégal lors des premiers matches, respectivement face à la Colombie et la Pologne, les deux nations n'ont pas réussi à se départager lors de ce deuxième rendez-vous.



La star de Liverpool Sadio Mané a lancé le Sénégal en ouvrant le score (11e) mais le Japon est revenu dans la rencontre grâce à Takashi Inui, auteur d'une belle frappe enroulée dans la surface (34e). Le jeune Moussa Wagué, 19 ans, pensait avoir délivré les Sénégalais en seconde période (71e) avant l'égalisation de Keisuke Honda (78e).



Le nul d'Ekaterinbourg laisse pourtant plus d'amertume que de satisfactions de part et d'autres. Les Lions de la Teranga peuvent regretter de ne pas avoir conservé l'avantage du score après avoir mené deux fois même si le Japon s'est montré souvent dangereux malgré la domination sénégalaise.

Pologne/Colombie, attention danger

Malgré tout, les deux équipes seront en position de force jeudi prochain pour poursuivre l'aventure russe lors de la dernière journée. Surtout que ce résultat nul met une pression immense sur la Pologne et la Colombie.



S'il devait y avoir un perdant dans le match entre la bande à Robert Lewandowski et l'escouade des Falcao/James, celui-ci serait alors éliminé de la course aux huitièmes. En cas match nul, il faudra alors attendre l'ultime journée pour connaître le dénouement de cette poule H.