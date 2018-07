publié le 30/06/2018 à 14:00

Trois buts en trois matches poussifs face à l'Australie, le Pérou et le Danemark au premier tour. Quatre en un match qui lance véritablement leur Mondial et leur laisse tous les rêves ouverts. Les Bleus ont frappé un grand coup lors du premier 8e de finale de ce Mondial 2018 en Russie en battant l'Argentine 4-3 après avoir été menés 2-1 en début de seconde période.



Les voilà donc en quarts. Ce sera vendredi 6 juillet (16h) à Nijni Novgorod face au vainqueur de Uruguay-Portugal, match du soir, samedi 30 juin. En demi-finale, la France retrouverait le Brésil, le Mexique, la Belgique ou le Japon, le mardi 10 juillet (20h) à Saint-Pétersbourg. La finale aura lieu le dimanche 15 juillet à Moscou.

Face à l'Argentine de Messi, titularisé en pointe mais rarement trouvé en première période, la France a ouvert le score dès la 13e minute sur un penalty obtenu par un Mbappé supersonique et transformé par Griezmann. Au bord du précipice, l'Albiceleste est revenue au score juste avant la pause (41e) sur un bijou de Di Maria.

Pavard, Mbappé, jeunesse éclatante

Nouveau coup sur la tête des Bleus dès le retour des vestiaires avec une frappe de Messi déviée par Mercado dans les buts de Lloris (48e). Mais Pavard, d'une volée extraordinaire (57e) a redonné de l'élan aux joueurs de Deschamps, qui ont pris le dessus par l'inévitable Mbappé, auteur d'un doublé en quatre minutes (64e, 68e).



L'Argentine a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, de revenir à 4-3 grâce à Agüero (93e) et de faire parcourir un dernier frisson dans la défense française. Mais ce sont bien les Bleus qui poursuivent l'aventure. La meilleure équipe a gagné. Messi, Sampaoli, et les remplaçants Higuain, Dybala, Lo Celso, rentrent chez eux.

Le film du match :

17h54 - La France s'impose 4-3 après cette dernière occasion argentine. Les Bleus joueront leur quart de finale vendredi 6 juillet (16h) face à l'Uruguay ou au Portugal. Matuidi sera suspendu.



95e - Sortie de but en faveur de l'Argentine. L'Albiceleste remonte le terrain jusque dans la surface française mais après un dernier frisson, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale !



93e - BUT ARGENTIN SIGNÉ AGÜERO DE LA TÊTE SUR UN CENTRE DE MESSI. 4-3 pour la France. Il reste 1 minute 10.



91e - Tolisso obtient la faute aux abords de la surface française.



90e - 4 minutes de temps additionnel.



89e - Umtiti dégage en corner la frappe de Di Maria, à droite de la surface cette fois.



88e - Thauvin va disputer ses premières minutes dans ce Mondial. Il entre à la place de Mbappé, auteur d'un doublé cet après-midi.



87e - Tête de Hernandez pour repousser le coup franc argentin côté droit.



86e - Varane impeccable devant Agüero.



85e - Messi se retrouve en face à face avec Lloris mais écrase sa frappe. On en reste à 4-2 pour la France.



84e - Quel retour de Kanté sur Agüero, qui allait adresser un centre en retrait dangereux.



83e - 2e changement opéré par Deschamps : Griezmann sort, Fekir entre.



82e - Di Maria centre depuis son côté gauche, Varane est là pour dégager.



81e - Messi tente encore d'accélérer mais la défense française tient le coup.



80e - Messi décale Meza, qui frappe mais c'est sans danger pour Lloris.



78e - Armani anticipe devant Griezmann, parti dans le dos de la défense.



77e - En manque de soutien, Griezmann a préféré temporiser sur ce contre.



75e - Tolisso remplace Matuidi côté français. Côté argentin, Mezza est entré à la place de Pavon pour le 3e et dernier changement.



75e - Matuidi est là pour couper la passe Di Maria, Lloris récupère le ballon.



73e - Nouveau contre français, le ballon arrive sur Mbappé qui manque sa frappe.



73e - Carton jaune pour Pavard pour une faute sur Di Maria au coin de corner gauche. Matuidi en a aussi pris un quelques secondes plus tôt. Il sera suspendu au prochain match.



72e - Griezmann obtient le coup franc dans le camp argentin.



70e - Giroud pas loin du 5e but mais sa frappe du gauche finit dans le petit filet.



68e - ET DE 4 POUR LES BLEUS ! C'est encore Mbappé, du droit, au terme d'une action qui est partie de la défense française. Servi par Matuidi, Giroud voit Mbappé sur sa droite et le décale. Du plat du pied, l'attaquant du PSG conclue. Le break est fait, les quarts de finale se rapprochent.



68e - Otamendi tente la frappe de loin, c'est complètement raté.



67e - Le coup franc de Messi n'a rien donné. Derrière, Umtiti gagne son duel avec Pavon.



66e - Messi obtient un bon coup franc devant le coin gauche de la surface française. Agüero, lui, entre à la place de Perez.



64e - LA FRANCE REPREND L'AVANTAGE PAR MBAPPÉ ! 3-2. Cafouillage après le centre de Hernandez - décalé par Pogba -, le ballon revient sur le Français de 19 ans qui frappe du gauche et marque. Messi se prend la tête entre les mains.



63e - L'Argentine aux abords de la surface française mais Mercado commet la faute sur Umtiti.



62e - Faute de Matuidi sur Mercado. Intensité, buts, rebondissements : ce premier 8e de finale est fou.



61e - C'est le premier but de Pavard en Bleu (9 sélections).



59e - Centre de Di Maria côté gauche mais Pavard, encore lui, est là pour écarter le danger.



57e - ÉGALISATION FRANÇAISE SIGNÉE PAVARD ! 2-2. Quelle volée du droit sur un centre de l'autre latéral, Hernandez. C'est un copié-collé du but de l'Espagnol Nacho face au Portugal (3-3). Époustouflant.



56e - Quelle occasion pour Griezmann. Fazio et son gardien ne se comprennent pas sur une passe en retrait du premier, le Français parvient à toucher le ballon mais pas à cadrer sa frappe. Il a été légèrement accroché mais l'arbitre ne dit rien.



55e - Banega obtient un coup franc dans le camp français. Messi est lancé mais rate son centre.



53e - Faute sur Kanté, à gauche de la surface argentine cette fois. Mbappé le frappe, l'Argentine se dégage.



52e - Ouverture de Pogba trop profonde pour Griezmann.



50e - Banega écope d'un jaune pour un tacle sur Mbappé. Coup franc excentré à droite pour les Bleus. Le ballon revient sur Mbappé, dont le centre est renvoyé en touche.



48e - BUT ARGENTIN ! 2-1. Messi récupère le ballon après le coup franc de Banega, frappe du gauche. Mercado est sur la trajectoire et trompe Lloris, pris a contre-pied.



47e - Di Maria obtient une faute côté gauche à l'entrée de la surface française.



17h03 - C'est reparti, les Argentins ont donné le coup d'envoi de la 2e mi-temps.



17h02 - Changement côté argentin : Fazio entre, Rojo sort. C'est du poste pour poste en défense centrale.



17h02 - Les joueurs sont de retour sur la pelouse.



17h01 - Lionel Messi a été quasiment invisible durant ces 45 premières minutes.



16h58 - Trois Argentins ont reçu un carton jaune au cours de cette 1re période : Rojo, Tagliafico et Mascherano. Aucun Français n'a été averti.



16h55 - La possession est à 63,5% en faveur de l'Argentine mais les Bleus ont tiré une fois de plus (3 contre 2, 1 tir cadré chacun).



16h47 - Mi-temps sur le score de 1-1. Les Bleus ont ouvert le score à la 13e par Griezmann sur penalty après une faute sur Mbappé. Au bord de la rupture, l'Argentine est revenu au score sur un exploit personnel de Di Maria.



47e - Griezmann obtient une bonne touche près du poteau de corner droit argentin.



46e - Encore une minute de temps additionnel.



45e - Pogba au duel avec Di Maria dans le camp argentin. Le Français est sanctionné.



43e - Les Bleus repartent de l'avant avec Mbappé mais sa passe vers Giroud est interceptée.



41e - ÉGALISATION ARGENTINE SIGNÉE DI MARIA. 1-1. Quelle frappe du gauche pleine lucarne gauche de Lloris. Maradona peut lever les poings en tribunes. L'Argentine respire enfin dans cette partie.

40e - Messi revient encore au cœur du jeu. Il accélère côté droit et obtient le corner, qui ne donne rien.



39e - Pavard aux avant-postes cette fois. Son centre ne trouve pas la tête de Giroud.



38e - Le danger se rapproche pour les Bleus mais Pavard est là pour dégager le centre en retrait de Pavon.



38e - Centre de Pavon directement dans les gants de Lloris. L'Argentine ne s'est toujours pas créée d'occasions nettes.



37e - Messi s'écroule dans la surface mais l'arbitre ne dit rien.



36e - Giroud reste au sol. Il se relève, mais en dehors de la zone de jeu.



35e - Longue ouverture de Pogba pour Giroud qui remise sur Griezmann. La défense argentine s'en sort bien.



33e - Matuidi au combat près du poteau de corner argentin. Il est sanctionné d'une faute.



32e - Pogba récupère le ballon puis obtient une faute dans son camp. Les Bleus dominent ce match dans tous les domaines. 1-0.



31e - Mbappé trop gourmand dans la surface sur ce contre mené par Pogba. L'attaquant parisien redouble les passements de jambe, Rojo le contre.



29e - Lloris récupère facilement le ballon. Sur ce coup, Messi était resté aux abords du rond central.



27e - Centre de Mercado contré par Hernandez. L'Argentine doit recommencer son attaque placée. Mercado récupère le ballon, centre mais ne trouve personne. Umtiti a touché le ballon de la main mais l'arbitre ne dit logiquement rien : elle était collée au corps. L'Argentine n'obtient pas non plus le corner.



26e - Paradoxalement, la possession est à 69% en faveur de l'Argentine. La France joue en contre, comme ici. Griezmann entre dans la surface le long de la ligne de corner, son centre est capté par Armani.



24e - Mbappé réussit son dribble mais est déséquilibré derrière, l'arbitre ne dit rien.



23e - Les Argentins ne parviennent pas à trouver Messi jusqu'à présent.



22e - Frappe de Banega détournée. Corner pour l'Argentine. Pogba place sa tête pour repousser le danger.



21e - Pogba frappe le coup franc en force, c'est au dessus. 1-0.



19e - Pogba ouvre pour Mbappé qui contrôle et s'effondre dans la surface. L'arbitre juge que la faute a été commise à l'entrée de la surface. Coup franc quasiment sur la ligne.



17e - Corner en faveur de l'Argentine. Ça ne donne rien.



16e - Dégagement de Lloris, Otamendi prend le dessus de la tête sur Giroud.



15e - Varane intervient devant Di Maria. Griezmann tente de jouer vite vers l'avant mais Mascherano veille.



13e - GRIEZMANN MARQUE À CONTRE-PIED, 1-0 POUR LA FRANCE. 2e but dans ce tournoi pour le numéro 7 français, le 2e sur penalty.





11e - PENALTY EN FAVEUR DES BLEUS. L'Argentine perd le ballon devant la surface française, Mbappé surgit, accélère plein axe, passe devant Rojo qui fait faute dans la surface.



10e - Les Français tentent de mettre de la folie. Otamendi enlève le ballon devant Mbappé sur une passe de Hernandez.



9e - LA BARRE POUR GRIEZMANN ! On en reste à 0-0.



8e - Bon coup franc plein axe pour les Bleus à 25 m pour une faute de Mascherano sur Mbappé.



7e - Lloris anticipe la longue ouverture vers Pavon.



6e - Mbappé gagne son duel à droite mais le ballon sort en toucher. Les Bleus tentent d'exercer un gros pressing.



5e - Di Maria manque complètement son centre alors qu'il avait été trouvé sur le côté gauche.



4e - Le coup franc argentin tiré par Banega n'a rien donné, les Bleus se sont dégagés.



3e - Faute de Umtiti sur Messi sur le côté droit à 45 m des buts français.



3e - Tacle défensif de Mascherano qui repasse par son gardien. Mbappé était au pressing.



2e - Messi évolue bien au poste d'avant-centre. Les Bleus sont en 4-3-3.



1re minute - Première faute en faveur des Argentins dans leur camp, Giroud est sanctionné.



16h00 - C'est parti, les Bleus ont donné le coup d'envoi.



15h59 - Les Bleus vont jouer en maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges, les Argentins avec leur maillot traditionnel bleu et blanc, un short noir et des chaussettes blanches.



15h58 - Échange de fanions entre Messi et Lloris.



15h54 - Place aux hymnes, en commençant par la Marseillaise.



15h53 - Entrée des équipes sur la pelouse de Kazan.



15h51 - Ce 8e de finale est le seul qui oppose deux anciens vainqueurs de la compétition.



15h50 - Les joueurs sont dans le couloir menant à la pelouse. Messi rigole avec Umtiti, son partenaire au Barça.



15h49 - L'Argentine a été sacrée Championne du Monde en 1978 et 1986.



15h46 - Deschamps bat aujourd'hui le record de Domenech avec 80 sélections.



15h40 - Fin de l'échauffement pour les Bleus, qui rentrent aux vestiaires.



15h38 - 122 buts ont été inscrits au cours des 48 premiers matches de cette 21e Coupe du Monde (2,54 par match en moyenne). Il y a quatre ans, la compétition s'était terminée à 171 réalisations (2,67 en moyenne), record de l'édition 1998 en France égalé (pour un Mondial à 64 équipes).



15h34 - Avant de plonger pleinement dans ce France-Argentine, un point sur le classement des buteurs.



15h30 - Le 11 argentin affiche une moyenne d'âge de 29 ans (56 sélections), le 11 français de 26 ans (44 sélections).



15h27 - Deschamps a donc reconduit la même équipe que face au Pérou (1-0).



15h18 - 15.000 supporters argentins sont attendus, seulement 5.000 français.



15h14 - Les Bleus ont débuté leur échauffement. Les Argentins, eux, sont encore dans les vestiaires.

15h10 - Messi avait annoncé la fin de sa carrière en sélection en juin 2016, après la défaite contre le Chili en finale de Copa America. Il était revenu sur sa décision début août.



15h04 - De nombreux supporters français présents à Kazan reprennent la chanson "Messi ciao, ciao, ciao".



15h01 - Armani, le gardien argentin, va honorer sa 2e sélection après la 1re face au Nigeria. Âgé de 31 ans, il joue à River Plate.



14h57 - Pavon, qui prend la place de Higuain côté argentin, a 22 ans et évolue à Boca Juniors. Dybala, Lo Celso et Agüero sont aussi sur le banc.



14h50 - Et voici la compo argentine : Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliaflico - Perez, Mascherano, Banega - Pavon, Messi, Di Maria.



14h49 - Le 11 de départ de la France est connu : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.

14h47 - L'arbitre de la rencontre sera l'Iranien Alireza Faghani (40 ans), qui a officié lors de Serbie-Brésil (0-2) et Allemagne-Mexique (0-1).



14h41 - En cas d'égalité à la fin des 90 minutes, il y aura bien sûr une prolongation de deux fois 15 minutes, puis une éventuelle séance de tirs au but.



14h36 - En amical, l'Albiceleste a remporté ses deux derniers matches contres les Bleus, en février 2009 à Marseille (0-2) et en février 2007 à Saint-Denis (0-1).



14h30 - La France et l'Argentine se sont rencontrées deux fois en Coupe du Monde, en phase de poules, en 1930 et 1978. L'Argentine a remporté les deux matches, 1-0 puis 2-1.



14h27 - Le bus argentin pénètre à son tour dans les entrailles de la Kazan Arena. Messi est bien là.



14h24 - Les compositions de départ seront connues aux alentours de 15h. En attendant, voici ce que cela pourrait donner.



14h20 - Didier Deschamps et son staff sont sur la pelouse pour une première reconnaissance. Le stade n'est pas encore garni.



14h16 - Pour Maradona, la France "est l'un des candidats au titre".



14h13 - Le bus des Bleus vient d'arriver dans la Kazan Arena.



14h09 - Après ce France-Argentine, le deuxième 8e de finale opposera l'Uruguay au Portugal en soirée (20h). Voici le programme complet à venir.



14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le premier 8e de finale de ce Mondial 2018 en Russie.