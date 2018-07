publié le 01/07/2018 à 19:00

Luka Modric ne restera pas hanté par ce penalty de la 116e minute arrêté par Kasper Schmeichel à quatre minutes de la fin de la prolongation. Malgré une première balle de match manquée, la Croatie est en quarts de finale de ce Mondial, où elle retrouvera samedi 7 juillet (20h) le pays hôte, la Russie. Elle le doit en grande partie à son gardien Danijel Subasic, héroïque dans la séance de tirs au but.



Comme lors du premier 8e de finale de ce dimanche 1er juillet entre la Russie et l'Espagne, Croates et Danois n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire (1-1) ni à faire la différence dans la prolongation. C'est donc une deuxième loterie qui a servi de juge de paix. La première a largement tournée à l'avantage des Russes avec deux arrêts de leur gardien Igor Akinfeev face aux Espagnols Koke et Iago Aspas. Suspense maximal dans la deuxième avec un match d'anthologie entre les deux portiers.

Subasic-Schmeichel : 3-2

En confiance après son duel remporté face à Modric dans le jeu, Kasper Schmeichel, fils du légendaire Peter qui s'est définitivement fait un prénom ce soir, a sorti le grand jeu en repoussant la première tentative croate, de Milan Badelj, puis la quatrième, de Josip Pivaric. Mais la Croatie possède aussi un gardien de grand talent : Danijel Subasic, celui de Monaco. Lui aussi est sorti de ses face à face contre Christian Eriksen et Lasse Schöne, mais aussi face à Nicolai Jörgensen, offrant à Ivan Rakitic une deuxième balle de quart de finale. Le milieu du Barça ne l'a pas manqué.

Durant cette séance palpitante, Modric a assumé ses responsabilités en se présentant une deuxième fois face à Schmeichel (gardien de Leicester), en tant que troisième tireur. Le milieu du Real a frappé au centre alors qu'il avait choisi le côté gauche la première fois. Le ballon est passé à quelques millimètres du pied droit de Schmeichel mais est bien rentré. Après trois échecs de suite au 1er tour d'un Mondial (2002, 2006, 2014), revoilà la Croatie en quarts, comme en 1998 (3e).

1-1 après moins de 4 minutes

Ce quatrième 8e de finale du tournoi a débuté sur les chapeaux de roues avec deux buts en moins quatre minutes. Contre toute attente, le Danemark a ouvert le score au bout de 57 secondes par Jörgensen après une longue touche dans la surface de Knudsen, une spécialité locale. Les Croates ont égalisé moins de trois minutes plus tard par Mandzukic. Les Croates se sont ensuite peu à peu éteints, à l'image de Modric, les Danois proposant même un visage plus séduisant par moments.