Les Croates jubilent après le but d'Ivan Perisic le 11 juillet 2018 à Moscou

publié le 11/07/2018 à 19:00

La finale de la 21e Coupe du Monde de football de l'histoire opposera dimanche 15 juillet (17h heure française) la France à la Croatie dans une affiche inédite à ce niveau-là. 20 ans après son échec en demi-finale face à des Bleus futurs champions du monde face au Brésil, l'équipe au maillot à damier est parvenue à dépasser le dernier carré pour rêver elle aussi à une étoile sur sa tunique.



Pourtant, tout a mal commencé face à des Anglais de retour en demi-finale 28 ans après. Dès la 5e minute, Luka Modric commet une faute sur Dele Alli plein axe à une bonne vingtaine de mètres des buts de Danijel Subasic. D'un magistral coup-franc en pleine lucarne, Kieran Trippier lance les Three Lions vers leur deuxième finale après celle de 1966 remportée à domicile face à l'Allemagne de l'Ouest (4-2 après prolongation).

Un match de plus que les Bleus dans les jambes

Les Croates ne trouvent la faille qu'en fin de deuxième période (68e), par Ivan Perisic sur une reprise "kung-fu" juste devant la tête de Kyle Walker, après un centre de Sime Vrsaljko. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Troisième prolongation de suite pour la Croatie en 11 jours après celles face au Danemark et à la Russie. Celle de trop ? Non. Les hommes de Zlatko Dalic évitent même une troisième séance de tirs au but grâce à Mario Mandzukic (109e).

Les Croates se présenteront donc face aux Bleus sur cette même pelouse du stade Loujniki de Moscou avec un jour de récupération en moins et l'équivalent d'un match en plus dans les jambes (trois fois trente minutes supplémentaires). Récupéreront-ils plus facilement grâce au bonheur de la victoire ? Leur force de caractère peut-elle emmener sur le toit du monde une nation indépendante depuis 1991 ? Réponse dans un peu moins de quatre jours.



La veille, samedi 14 juillet (16h), le match pour la 3e place opposera donc l'Angleterre à la Belgique. L'équipe la moins démobilisée montera honorifiquement sur le podium. Il y a quatre ans, le Brésil, encore sonnée par l'humiliation en demi-finale face à l'Allemagne (7-1), s'était encore lourdement incliné face aux Pays-Bas (3-0) 24 heures avant le sacre de l'Allemagne contr l'Argentine (1-0 après prolongation).

Fiche technique :

À Moscou (Luzhniki): Croatie bat Angleterre 2 à 1 (mi-temps : 0-1, fin du temps réglementaire : 1-1, mi-temps de la prolongation : 1-1)

Spectateurs : 78.011

Arbitre : C. Çakir (TUR)

Buts :

Croatie : Perisic (68), Mandzukic (109)

Angleterre : Trippier (5)

Avertissements :

Croatie : Mandzukic (48), Rebic (96)

Angleterre : Walker (54)

Possession de balle :

Croatie : 56 %

Angleterre : 44 %

Les équipes :

Croatie : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pivaric 95) - Modric (cap.) (Badelj 119), Rebic (Kramaric 101), Brozovic, Rakitic, Perisic, Mandzukic (Corluka 115)

Entraîneur : Zlatko Dalic

Angleterre : Pickford - Trippier, Walker (Vardy 112), Stones, Maguire, Young (Rose 91) - Lingard, Henderson (Dier 97), Alli - Kane (cap.), Sterling (Rashford 74)

Entraîneur : Gareth Southgate