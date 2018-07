publié le 03/07/2018 à 19:00

Éliminée dès le premier tour il y a quatre ans au Brésil, stoppée par l'Allemagne en 8es de finale en 2010, l'Angleterre va retrouver les quarts de finale d'un Mondial pour la première fois depuis 2006 (défaite aux tirs au but face au Portugal). Ce sera samedi 7 juillet (16h) à Sotchi face à une autre nation européenne, la Suède, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 1994.



Les Anglais sont passés par tous les états mardi 3 juillet sur la pelouse du stade du Spartak à Moscou. Devant au score grâce à un penalty obtenu et transformé par Harry Kane (57e), ils se sont vus rejoindre au tableau d'affichage à quelques secondes de la fin des arrêts de jeu. Sur son premier corner, la Colombie a fait mouche par le défenseur du FC Barcelone Yerry Mina (93e), de la tête, comme face à la Pologne et au Sénégal.

Privés de leur maître à jouer James Rodriguez, blessé, les Colombiens ont pris le contrôle du jeu dans la prolongation, puis les devants la séance de tirs au but quand David Ospina a détourné la tentative de Jordan Henderson. Mais leurs deux derniers tireurs ont échoué, Mateus Uribe heurtant la barre transversale et Carlos Bacca butant sur Jordan Pickford. Dernier tireur anglais, Eric Dier, lui, n'a pas manqué la balle de match.

Fiche technique :

Mondial 2018 de football - 8e de finale

À Moscou (Otkrytie Arena) : Colombie et Angleterre 1 à 1 (mi-temps : 0-0, fin temps réglementaire : 1-1, fin prolongation : 1-1)

Angleterre qualifiée 4 tirs au but à 3

Spectateurs : 44.190

Arbitre : M. Geiger (USA)

Buts :

Colombie : Mina (90+3)

Angleterre : Kane (57 s.p.)

Tirs au but réussis :

Colombie : Falcao, J. G. Cuadrado, Muriel

Angleterre : Kane, Rashford, Trippier, Dier

Tirs au but manqués :

Colombie : Uribe, Bacca

Angleterre : Henderson

Avertissements :

Colombie : Barrios (41), Arias (52), C. Sanchez (54), Falcao (63), Bacca (64), J. G. Cuadrado (118)

Angleterre : Henderson (56), Lingard (69)

Possession de balle :

Colombie : 48 %

Angleterre : 52 %

Les équipes :

Colombie : Ospina - Arias (Zapata 116), Mina, D. Sanchez, Mojica - Lerma (Bacca 61), C. Sanchez (Uribe 79), Quintero (Muriel 88), Barrios - J. G. Cuadrado - Falcao (cap)

Entraîneur : José Pekerman

Angleterre : Pickford - Trippier, Walker (Rashford 113), Stones, Maguire, Young (Rose 102) - Lingard, Henderson, Alli (Dier 81) - Sterling (Vardy 88), Kane (cap)

Entraîneur : Gareth Southgate