publié le 23/06/2018 à 19:00

À la fin, ce sont les Allemands qui sauvent leur peau. La réaction de l'équipe d'Allemagne était très attendue après sa défaite 1-0 contre le Mexique lors de son premier match. Si les hommes de Joachim Löw conservent une chance de passer la phase des poules, ils le doivent à Tony Kroos qui inscrit le but de la victoire sur un magnifique coup-franc au bout du temps additionnel.



Très offensive dès la première minute, la Mannschaft a fait face à une Suède regroupée en défense qui a su saisir sa chance au bon moment. En rentrant aux vestiaires à la mi-temps, menés 0-1 suite à un but inscrit par Toivonen en contre-attaque, les Allemands ont dû croire revivre le scénario du match face au Mexique. Et encore, ils ont échappé de peu à un penalty en début du match après un autre contre suédois mené par Berg.

Malgré la forme du gardien suédois Olsen avec 6 arrêts ce soir, les Allemands trouvent la première faille au retour de la pause grâce à Reus. L'Allemagne pousse mais ne parvient pas à concrétiser ses occasions. Pire, le défenseur Jerome Boateng est exclu pour un deuxième carton jaune alors qu'il ne reste qu'une dizaine de minutes à jouer.

Le temps passe et Joachim Löw choisit de faire sortir un défenseur pour un attaquant pour la fin de match. Il faudra attendre une faute à la 94ième minute à proximité de la surface suédoise pour que le milieu de Real Madrid délivre les siens d'un coup-franc excentré parfait qui surprend Olsen.



Après la victoire de ce soir, rien n'est joué pour les Allemands qui affronteront la Corée du Sud mercredi prochain pendant que la Suède jouera le Mexique pour les derniers matchs du groupe F. Aucune équipe est pour l'instant mathématiquement éliminée.