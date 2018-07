Le but exceptionnel de Thomas Meunier pour le PSG

publié le 30/01/2018 à 20:20

37. Coupe de la Ligue et Coupe de France additionnées, le PSG en est désormais à 37 victoires de rang dans les deux Coupes nationales. Invaincu dans la première depuis le 27 novembre 2012 (Saint-Étienne) et dans la seconde depuis le 22 janvier 2014 (Montpellier), Paris a poursuivi son implacable domination à Rennes mardi 30 janvier en demie de l'édition 2017-2018 de la Coupe de la Ligue, en s'imposant encore sans être vraiment inquiété malgré le score final (2-3).



Sur une pelouse où il s'était montré largement supérieur en L1 mi décembre (1-4), puis en en Coupe de France début janvier (1-6), le quadruple tenant du titre (triple tenant en Coupe de France) est passé devant au tableau d'affichage dès la 24e minute par le défenseur latéral belge Meunier, alors que les débats étaient plutôt équilibrés jusque-là. Au retour des vestiaires, Mbappé pensait réussir le break, mais après l'appel à l'assistance vidéo, l'arbitre refusait le but pour hors-jeu.



Mbappé exclu

Ce n'était que partie remise pour Paris, grâce à Marquinhos seul face au but vide après une frappe de Di Maria, bien servi par Neymar (53e). Cinq minutes plus tard, l'entrant Giovanni Lo Celso envoyait Paris en finale (58e), bien aidé par le gardien rennais Diallo.

Car dans la dernière demi-heure, Paris se remettait sans mal du carton rouge adressé, une fois encore après appel à la vidéo, à Mbappé pour un pied trop appuyé sur un mollet de Sarr, puis de deux buts de Sakho (85e) et Prcic (92e) trop tardifs pour vraiment l'inquiéter. Par précaution, Emery offrait ses premières minutes sous le maillot parisien à la recrue "Lass" Diarra.



Paris, sans surprise, est en finale. Ce sera contre Monaco, comme l'an passé, ou contre Montpellier, le samedi 31 mars prochain à Bordeaux. Verdict de cette deuxième demi-finale, mercredi 31 janvier au plus tôt sur les coups de 22h55.