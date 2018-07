publié le 28/02/2018 à 18:00

Trois des quatre demi-finalistes de la 100e édition de la Coupe de France sont connus. Le PSG accompagnera deux clubs de National, la 3e division : Les Herbiers et Chambly. Le quatrième larron sera forcément un club de Ligue 1, Caen ou Lyon (jeudi 1er mars à 21h, après le tirage au sort).



Honneurs aux "Petits Poucets" avant de se pencher sur le deuxième épisode du "Clasico" en quatre jours. Au lendemain de la qualification des Herbiers (Vendée) aux dépens de Lens (14e de Ligue 2), Chambly (Oise) a sorti Strasbourg (14e de Ligue 1). Comme au tour précédent contre l'US Granville (National 2), le héros de la soirée s'appelle Lassana Doucouré, unique buteur à la 83e minute (1-0).

Deux clubs de National dans le dernier carré, c'était déjà arrivé lors de la saison 2011-2012 avec Quevilly, futur finaliste face à Lyon, et le GFCO Ajaccio. Et dire que Les Herbiers et Chambly sont actuellement relégables dans leur championnat...

Paris en remet 3 à Marseille

L'autre quart de finale de ce mercredi 28 février a tourné à l'avantage du PSG contre l'OM, dans un remake du choc de la 27e journée de Ligue 1 disputé trois jours plus tôt, déjà sur la pelouse du Parc des Princes. Score identique au final (3-0), mais équipes et scénario différents.



Trente minutes après l'annonce de l'opération à venir de Neymar, Paris se présentait devant son public avec huit changements par rapport au 11 aligné dimanche 25 février. Rudi Garcia, lui, opérait six remplacements. Son OM tenait quasiment jusqu'à la pause sans prendre de but. Mais dans les arrêts de jeu, Di Maria, probable remplaçant de Neymar contre le Real, trouvait la faille du droit.

Di Maria régale

Un but juste avant la pause et un autre juste après (48e). Di Maria, encore lui, offrait le break au PSG tout en faisant le plein de confiance. Probablement résigné, Garcia sortait coup sur coup ses deux meilleurs joueurs, Thauvin (52e) puis Gustavo (58e). Avec Pastore à la place de Mbappé, Paris déroulait et marquait un 3e but par Cavani (81e) au terme d'un superbe mouvement.



Le Parc des Princes retrouvera son équipe dans six jours, mardi 6 mars, pour le match le plus important de la saison parisienne. Ces deux tests réussis face à l'OM ne lui garantissent rien. Mais satisfait, le public sera derrière, prêt à s'enflammer, avec l'idée que Paris n'a plus rien à perdre. Avant les retrouvailles, il y aura encore un dernier match, à Troyes, samedi 3 mars (17e) en Ligue 1.

PSG-OM : la fiche techn ique :

À Paris (Parc des Princes) : PSG bat Marseille 3 à 0 (1-0)

PSG qualifié pour les demi-finales

Arbitre : C. Turpin

Temps : froid et neige

Pelouse : en bon état

Eclairage : bon

Buts :

PSG : Di María (45+1, 48), Cavani (81)

Avertissements :

PSG : Meunier (47)

Marseille : Njie (32)

Les équipes :

PSG: Trapp - Meunier (Rabiot 79), Kimpembe, Thiago Silva, Berchiche - Verratti, Thiago Motta (L. Diarra 74), Draxler - Di María, Cavani, Kylian Mbappé (Pastore 45+1)

Marseille : Mandanda - Sarr, H. Sakai, Rami, Abdennour - Thauvin (Sari 53), Lopez, Sanson (Amavi 74), Luiz Gustavo (Kamara 58), Ocampos - Njie

Le film de la soirée :

22h57 - C'est terminé, le PSG bat l'OM 3-0 (doublé de Di Maria et but de Cavani) et rejoint Les Herbiers et Chambly en demi-finale.



22h56 - Rabiot pénètre dans la surface et tente sa chance du gauche. À côté.



22h55 - Paris gère tranquillement sa fin de match.



22h54 - Il y aura une minute de temps additionnel.



22h50 - La neige s'est invitée sur le Parc des Princes.



22h47 - Et de 3 pour le PSG grâce à Cavani. 3-0. 81e. Louche de Verratti, remise de la tête en retrait de Draxler, frappe en demi-volée du gauche de l'Uruguayen. Le tarif est le même qu'en Ligue 1 pour l'OM.



22h44 - Dernier changement pour le PSG : Meunier cède sa place à Rabiot. Diarra passe arrière droit.



22h40 - Amavi entre à la place de Sanson côté marseillais. 2e changement au PSG : Diarra supplée Motta. 74e.



22h39 - Frappe de Pastore au dessus de la cage de Mandanda. L'Argentin aurait pu se montrer plus collectif.



22h36 - L'OM enfin dans le camp parisien, mais Ocampos ne peut reprendre ce centre venu de la droite. 2-0. 71e.



22h33 - Encore le danger sur le but de l'OM avec cette action entre Di Maria et Meunier, dont le centre puissant est détourné par Mandanda.



22h31 - Quelle parade de Mandanda sur sa ligne pour détourner une tête piquée de Pastore. 2-0. 65e.



22h27 - Draxler tente le retourné acrobatique, ça ne passe pas loin du but de Mandanda. 2-0. 62e.



22h26 - Tête de Njie largement à côté des buts parisiens. 2-0. 60e.



22h23 - 2e changement marseillais : Luiz Gustavo sort au profit du jeune Kamara. Garcia semble désormais privilégier le prochain match de l'OM en Ligue 1 plutôt que ce quart de Coupe.



22h20 - Trapp capte sans mal un centre de Njie. 2-0. 55e.



22h17 - Thauvin obtient un bon coup franc avant de céder sa place. Il le frappe directement, c'est à côté. Entrée de Sari côté marseillais.



22h15 - Di Maria pas loin du triplé sur une frappe du gauche cette fois. C'est de peu à côté.



22h13 - Di Maria s'offre le doublé. 2-0. 48e. Centre de Berchiche de la gauche de la surface. Cavani glisse mais Di Maria reste debout derrière et place un plat du pied du droit au 2nd poteau. Le break est fait pour le PSG.



22h12 - Pastore tout de suite en action mais son centre en retrait ne peut pas être repris convenablement par Di Maria.



22h11 - C'est reparti au Parc des Princes.



22h10 - Un changement à signaler côté parisien : Pastore entre à la place de Mbappé, qui grimaçait à la pause.



22h09 - Les joueurs parisiens et marseillais sont de retour sur la pelouse.



21h52 - But du PSG signé Di Maria. 1-0. Le ballon reste aux abords de la surface marseillaise et revient dur l'Argentin, qui place une frappe du droit légèrement déviée par Rami. Sur l'engagement, l'arbitre siffle la pause. Rageant pour les Marseillais, qui avaient tenu quasiment une mi-temps.



21h51 - Il y aura 1 minute de temps additionnel.



21h48 - Ocampos tente sa chance de loi, c'est largement au dessus. 0-0. 42e.



21h45 - Faute signalée sur Mbappé côté gauche. Di Maria frappe le coup franc. Ça ne donne rien.



21h42 - Passé à droite, Di Maria frappe du gauche. Mandanda se déploie pour sortir le ballon en corner. 0-0. 37e.



21h40 - Frappe enroulée de Thauvin, c'est à côté des buts de Trapp. 0-0. 35e.



21h37 - Le Marseillais Njie écope du 1er carton jaune de ce match pour une faute sur Thiago Silva.



21h34 - Le rythme est vite retombé, les Parisiens ne parviennent pas à emballer ce match. Les deux équipes manquent de justesse technique.



21h28 - 1er corner pour l'OM. Thauvin, qui l'a obtenu, le tire. La défense parisienne s'en sort péniblement, notamment devant Rami.



21h26 - Bon coup franc en faveur de l'OM. Cavani écarte le danger de la tête. 0-0. 20e.



21h23 - Di Maria touche beaucoup de ballons sur l'aile gauche, tente souvent de repiquer, ce qui ne lui réussit pas.



21h21 - Le rythme est haletant au Parc des Princes,n avec un domination parisienne mais encore peu d'occasions nettes. Pas de mauvais geste à signaler.



21h15 - Contre parisien emmené par Di Maria qui sert Cavani. L'Uruguayen tente sa chance du gauche, c'est au dessus. 0-0. 10e.



21h13 - Premier arrêt de Mandanda pour repousser une frappe de Berchiche. 0-0. 7e minute.



21h06 - C'est parti au Parc des Princes entre le PSG et l'OM.



21h02 - Chambly est en demi-finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire ! Le petit club de l'Oise bat Strasbourg 1-0 à Beauvais et rejoint Les Herbiers, autre club de National, la 3e division.



21h01 - Deux minutes de temps additionnel à Beauvais.



20h53 - Chambly en route pour un nouvel exploit ! Le club de l'Oise ouvre le score par l'incontournable Lassana Doucouré à la 83e minute contre Strasbourg. 1-0.



20h50 - Neymar va être opéré au Brésil, annonce le PSG.



20h41 - 20 minutes avant la prolongation à Beauvais.



20h33 - L'heure de jeu est dépassée depuis 3 minutes et toujours pas de but entre Chambly et Strasbourg (0-0).



20h28 - Et voici (enfin) la composition de départ du PSG : Trapp - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Berchiche - Verratti, Thiago Motta, Draxler - Mbappé, Cavani, Di Maria.



20h22 - Chambly-Strasbourg : un Strasbourgeois écarte le ballon juste devant sa ligne de but. 0-0. 52e.



20h20 - La compo de l'OM pour le match à Paris est tombée : Mandanda - Sarr, Rami, Abdennour, Sakai - Lopez, Luiz Gustavo - Thauvin, Sanson, Ocampos - Njie. Payet est en tribunes.



20h16 - Occasion franche pour les joueurs de l'Oise mais le gardien alsacien reste vigilant sur sa ligne. 0-0. 46e.



20h15 - C'est reparti entre Chambly et Strasbourg, poor au moins 45 minutes.



19h59 - C'est la pause à Beauvais où Chambly tient Strasbourg en échec (0-0).

¿¿ PAUSE ! Rarement mis en difficulté, le Racing a l'emprise sur le match mais n'a pas encore réussi à ouvrir le score malgré plusieurs occasions nettes.#FCCORCSA (0-0) pic.twitter.com/GTSbxKUBS3 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 28 février 2018

19h37 - Grosse occasion pour Strasbourg, Terrier se retrouve en face à face avec le gardien de Chambly, qui repousse la frappe en corner. 0-0. 23e minute.



19h13 - C'est parti entre Chambly et Strasbourg avec 43 minutes de retard.



19h10 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



19h07 - Coup d'envoi confirmé dans 3 minutes.



18h59 - L'horaire de 19h10 est avancé par l'arbitre de la rencontre.



18h55 - Les projecteurs se sont allumés, les joueurs reviennent sur la pelouse pour un 2e échauffement. Le match va probablement débuter à 19h15.

18h48 - Selon les textes, si le retard dépasse 45 minutes, le match sera reporté à une date ultérieure fixée par la FFF.



18h37 - Le match devrait débuter à 19h. C'est le chauffage de la pelouse qui aurait provoqué "une défaillance du système électrique", empêchant les projecteurs du stade Pierre-Brisson de s'allumer, a détaillé la Fédération française de football.



18h30 - Le coup d'envoi entre Chambly et Strasbourg est retardé en raison d'une panne de projecteurs à Beauvais.



18h23 - En 2011-2012, deux clubs de National s'étaient qualifiés pour les demi-finales avec Lyon et Rennes : Quevilly et le GFCO Ajaccio. Quevilly avait battu Rennes avant des 'incliner en finale contre l'OL (1-0).



18h14 - Strasbourg ne s'était plus hissé jusqu'en quarts de la Coupe de France depuis la saison 2001-2002. Pour trouver trace d'une demie, il faut remonter à la saison précédente (victoire en finale contre Amiens).



18h07 - L'an passé, Chambly ne s'était incliné face à Monaco qu'après prolongation : 4-5.



18h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre les 2e et 3e quarts de finale de cette Coupe de France 2017-2018.

Coupe de France : résultat et programme des quarts

Mardi 27 février :

Les Herbiers (NAT) - Lens (L2) : 0-0, 4 tirs au but à 2



Mercredi 28 février :

18h30 : Chambly (NAT) - Strasbourg

21h05 : PSG - Marseille



Jeudi 1er mars :

21h00 : Caen - Lyon