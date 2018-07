publié le 26/04/2017 à 20:00

Cette "manita", la main et ses cinq doigts comme autant de buts en espagnol, n'effacera pas la "remontada" du FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions. Mais elle permet au PSG d'éviter une nouvelle humiliation et de remplis son contrat. Avec huit éléments de son équipe réserve au coup d'envoi et dix à la fin, Monaco s'est incliné 5-0 au Parc des princes en demi-finale de Coupe de France.



De choc il n'y a pas eu, de suspense non plus, malgré une première grosse occasion en faveur de l'ASM, une tête de Diallo sur laquelle Aréola s'est parfaitement détendue (18e). Paris a évité de trop donner confiance aux jeunes pousses monégasques en marquant à la 26e par Draxler puis en inscrivant le but du break à la 32e, par l'inévitable Cavani, d'une jolie Madjer. L'addition se corsait dès le retour des vestiaires avec un but contre son camp de Mbae (51e) et un 4e signé Matuidi dans la foulée (53e).

Dès lors, Paris se contentait de faire tourner le ballon, Monaco ne réagissant que très rarement. Emery faisait souffler Thiago Motta, Di Maria et Cavani, lançait Rabiot, Lucas et Guedes. Brouillon, le Brésilien ratait le cadre à plusieurs reprises. Transparent, le Portugais n'aura convaincu personne de son potentiel présumé pour un joueur de près de 30 millions d'euros.

Monaco va revenir à sa normale

C'est finalement le défenseur central brésilien Marquinhos qui parachevait le succès parisien (89e). Le double tenant du titre tentera de devenir le seul détenteur du record de victoires dans l'épreuve devant Marseille le samedi 27 mai au Stade de France. Ce sera contre Angers, tombeur de Guingamp la veille, de retour en finale 60 après la première.



À ce moment là, le championnat de France aura livré son verdict, Monaco peut-être dépossédé Paris de sa couronne. L'ASM rejoue samedi 29 avril (17h), probablement avec le retour de l'essentiel de ses cadres, à la veille d'un déterminant Nice-PSG. Pour le club de la Principauté, il y aura ensuite la Ligue des champions, ses étoiles, sa musique, avec une demi-finale aller contre la rugueuse Juventus Turin.

Le film de la soirée :

22h53 - C'est terminé, Paris s'impose 5-0 et rejoint Angers en finale le samedi 27 mai prochain au Stade de France. Avant Marquinhos, le PSG a trouvé la faille par Draxler (26e), Cavani (32e), Mbae contre son camp (51e) et Matuidi (53e).



89e - 5E BUT PARISIEN SIGNÉ MARQUINHOS. Maxwell récupère un coup franc tiré par Lucas, tente une nouvelle frappe en force. Matuidi, sur la trajectoire, peut glisser au défenseur brésilien qui n'était aps en position de hors jeu. 5-0.



86e - Monaco réagit avec une frappe d'Andzouana au dessus des buts d'Areola.



83e - Faute de Diallo sur Lucas juste avant la surface. Carton jaune pour le Monégasque et excellent coup franc à venir pour le PSG. Lucas le frappe. C'est de peu à côté de la lucarne.



82e - Guedes peine à exister depuis son entrée.



80e - Centre de Maxwell contré par Diallo, énième corner en faveur de Parisiens tranquilles tout au long de la rencontre.



78e - Draxler reprend un corner seul aux 6 m mais frappe sur De Sanctis.



76e - Monaco revient un peu plus aux abords de la surface parisienne. Areola veille encore.



74e - Frappe de Lucas au ras du poteau droit de De Sanctis. Le Brésilien semble en manque de confiance depuis son entrée en jeu.



72e - Parade d'Areola sur cette frappe de Cardona.



70e - Mésentente dans la charnière monégasque dont ne profite pas Lucas, qui frappe au dessus.



69e - 3e et dernier changement au PSG : Cavani sort sous une ovation, Guedes le supplée.



66e - Centre de Maxwell à raz de terre intercepté par De Sanctis devant Lucas.



64e - Entrée en jeu de Rabiot à la place de Motta côté parisien, sous les applaudissmeents de Pastore en tribune.



62e - Paris continue de jouer à sa main. La dernière demi-heure pourrait être longue pour les jeunes pousses monégasques.



59e - Germain et Raggi, les deux seuls joueurs de champ expérimentés de Monaco, cède leur place à deux nouveaux jeunes, Dabila et Bongiovanni.



58e - Thiago Motta et Valère Germain ont échangé des mots, l'arbitre intervient immédiatmment pour les éloigner l'un de l'autre.



56e - Di Maria cède sa place à Lucas côté parisien.



54e - Cavani tout proche du 5-0, sa reprise est repoussée par N'Doram sur la ligne.



53e - MATUIDI POUR LE 4E. 4-0. Paris ne relâche pas la pression, Verratti récupère, décale Di Maria à droite de la surface. Le centre de l'Argentin n'est pas repris par Cavani, qui laisse passer la balle pour Matuidi au second poteau.



51e - ET DE 3 POUR LE PSG. 3-0. Di Maria centre fort devant le but depuis le côté gauche, le jeune Mbae trompe son propre gardien.



49e - Maxwell déboule côté gauche et entre dans la surface, il butte sur le gardien de Monaco.



46e minute - Aucun changement n'est à signaler.



22h07 - C'est parti pour cette 2e période avec les Parisiens au coup d'envoi.



22h06 - Les joueurs sont de retour sur la pelouse.



21h50 - C'est la pause sur ce score de 2-0 pour Paris avec des buts de Draxler à la 26e et Cavani six minutes plus tard.



45e - Frappe enroulée de Verratti de peu au dessus des buts monégasques.



42e - Matuidi trouve le poteau droit de De Sanctis sur une prolongation du gauche, Cavani est à la réception mais frappe au dessus.



41e - Cavani proche du doublé mais Diallo dégage devant sa ligne après un ballon piqué de l'Uruguayen.



40e - Monaco s'offre un contre mais Cardona bute sur Marquinhos.



38e - Frappe lointaine à raz de terre de Di Maria. De Sanctis se couche et capte sans difficulté.



37e - Sans se montrer particulièrement étincelant, Paris est appliqué et efficace.



35e - Encore un corner en faveur du PSG, obtenu par Cavani.



33e - Le break est fait pour les Parisiens après la demi-heure de jeu.



32e - BUT DE CAVANI. 2-0. L'Uruguayen récupère le ballon, lance Di Maria à droite de la surface pour un une-deux conclu par une talonnade du pied droit, l'une des spéciales d'El Matador.



29e - 69% de possession en faveur du PSG.



27e - De Sanctis encore en difficulté sur une frappe de Matuidi, nouveau corner, côté gauche.



26e - BUT POUR LE PSG. 1-0. Di Maria frappe des 20 m, De Sanctis est sur la balle mais la relâche devant Cavani, qui peut prolonger sur Draxler qui marque dans le but vide.



23e - Grosse occasion pour Di Maria, repris juste avant la frappe par Jorge. Corner.



22e - Bonne sortie de De Sanctis sur ce centre de Di Maria.



21e - Corner en faveur du PSG. C'est joué à deux. De l'autre côté, Thiago Silva en obtient un autre.



20e - Quel arrêt d'Areola sur cette tête cadrée de Muyumba. Le gardien international se dtend sur sa droite pour sortir le ballon en corner.



18e - Occasion pour Monaco, Cardona trouve Germain dans la surface mais Thiago Silva peut remettre sur Areola in extremis.



16e - Bon retour de Jorge côté monégasque pour annihiler cette attaque parisienne. 0-0.



15e - Meunier arrive lancé dans son couloir droit et obtient un corner en faveur du PSG.



14e - Didier Deschamps est présent dans les tribunes du Parc ce soir.



13e - Centre de Maxwell pour la tête décroisée et non cadrée de Cavani.



12e - Bataille au milieu du terrain depuis de longues secondes, avec beaucoup de contre et de déchet technique.



10e - Raggi s'en sort parfaitement à l'aide jongles devant Matuidi.



8e - Le match se résume à une attaque-défense mais Monaco obtient une faute dans son camp et va pouvoir souffler un peu.



7e - Tête plongeante de Matuidi sur un centre de Maxwell, Diallo sort le ballon en corner.



6e - Cavani s'écroule dans la surface après un contact de Mbae, l'arbitre ne siffle pas de penalty.



5e - Premier arrêt de De Sanctis sur une tête mal appuyée de Cavani. 0-0.



3e - Le PSG monopolise le ballon au milieu du terrain.



1re minute - Raggi prend un risque devant sa surface, Paris n'en profite pas.



21h05 - C'est parti, Monaco a donné le coup d'envoi.



21h03 - À part ceux de Germain, Raggi et De Sanctis, tous les autres visages monégasques sont inconnus du grand public. Mais la plupart ont brillé en Coupe Gambardella.



21h00 - Arbitres et joueurs pénètrent sur la pelouse.



20h09 - Le 11 de Monaco : De Sanctis - Mbae, Diallo, Raggi, Jorge - Beaulieu, Muyumba, N'Doram, Andzouana - Germain, Cardona



20h58 - En championnat, Monaco a remporté le match aller 3-1 fin août avant de venir prendre un points au Parc des Princes (1-1) en janvier.



20h56 - Coup d'envoi dans 9 minutes.



20h49 - Le PSG n'a perdu qu'une rencontre en 2017, un soir de début mars sur la scène européenne... Monaco n'a également connu la défaite qu'à une reprise, face aux Parisiens en finale de Coupe de la Ligue (4-1).



20h43 - Le PSG co-détient le record de victoires dans l'épreuve avec Marseille (10).



20h40 - Hier, Angers s'est qualifié pour sa deuxième finale de Coupe de France, 60 ans après la première, en dominant Guingamp 2-0.



20h36 - Monaco reçoit Toulouse samedi 29 avril (17h) en Ligue 1 puis la Juventus Turin mercredi 3 mai (20h45) en Ligue des champions.



20h28 - La déclaration d'Emery en conférence de presse : "Ils sont tous bons à Monaco, tu peux parler de 25 joueurs et pas d'un seul, il faut parler du travail de tous, avec le président, le directeur sportif, le coach, le staff, et les joueurs de Monaco".



20h22 - Emery a donc opté pour un milieu Verratti-Motta-Matuidi. Rabiot et Nkunku sont remplaçants. C'est quasiment un 11 type côté parisien.



20h19 - La voilà : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell - Verratti, Motta, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler



20h09 - Le 11 de Monaco : De Sanctis - Mbae, Diallo, Raggi, Jorge - Beaulieu, Muyumba, N'Doram, Andzouana - Germain, Cardona



20h07 - Les équipes de départ seront connues dans quelques instants.



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette seconde demi-finale de la Coupe de France 2016-2017, la 100e du nom.