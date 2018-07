Coupe de France : l'OM vient à bout de l'OL

publié le 31/01/2017 à 20:05

Tout l'Olympique de Marseille attendait Dimitri Payet, mais c'est l'ex-recrue maudite Doria qui a offert à l'OM la victoire - et la revanche après la récente défaite 3-1 en championnat - et la qualification face à l'OL. Un autre ancien de la maison ciel et blanche, Rod Fanni, rappelé cet été par Frank Passi, avait ouvert le score (24e), avant que Tolisso n'arrache la prolongation (64e).



Payet, lui, est entré en début de prolongation sous une ovation monstre. Mais le but de Doria (108e) a engendré un vacarme encore plus assourdissant, prolongé par dix dernières minutes de fusion, avec 53.000 spectateurs. L'ambition des grandes heures de l'OM revient, et l'appétit est énorme. Marseille reste en course pour la 100e édition de l'épreuve dont il détient le record de victoires (10, autant que le PSG). Seul point noir de la soirée, l'autre recrue star, Patrice Évra, s'est blessé tout seul dès le début de la seconde période, visiblement touché à la cuisse gauche, et remplacé par le héros Doria (48e).



Le match s'est débloqué sur un coup de pied arrêté de Maxime Lopez, et ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Le prodige marseillais déposait le ballon sur la tête de Fanni, oublié par la défense lyonnaise. Auparavant, Rolando avait fait osciller la barre transversale pendant plusieurs secondes (17e), et l'OL n'avait guère été dangereux. À la reprise, Bafétimbi Gomis manquait le break sur un centre tendu de Maxime Lopez (52e). Puis l'OM retombait dans ce travers que Garcia dénonce régulièrement : s'endormir quand il mène au score. Punition immédiate avec l'égalisation de Tolisso sur un centre en retrait de Fekir, tout juste entré en jeu.

Pelé décisif

L'OM repartait alors de l'avant et Lopez de loin (65e) puis Frank Anguissa (77e), d'une frappe claquée par Lopès avant la lucarne (79e), ratait la balle de match. Sergi Darder aussi s'en offrait une à la dernière minute du temps réglementaire au bout d'un lob malin, mais Yohann Pelé se détendait parfaitement. Le successeur de Steve Mandanda sauvait une autre balle brûlante à la dernière minute du match face à Memphis Depay. L'OL est éliminé des deux Coupes nationales. Pas la meilleure façon de préparer le derby face à Saint-Étienne, dimanche 5 février.

Fiche technique :

À Marseille (Stade Vélodrome): Marseille bat Lyon 2-1 après prolongation (mi-temps 1-0, temps réglementaire 1-1)

Marseille qualifié pour les 8e de finale

Temps : froid, couvert

Terrain : abîmé

Spectacteurs : 53.502

Arbitre : Amaury Delerue

Buts :

Marseille : Fanni (24), Doria (108)

Lyon: Tolisso (64)

Avertissements :

Marseille : Sakai (36), Fanni (60), Rolando (72), Cabella (89)

Lyon : Tousart (22), Rafael (51), Darder (81), Rybus (96)

Les équipes :

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Evra (Doria, 48) - Vainqueur, Sanson (Anguissa, 74), Lopez - Thauvin (Payet, 94), Gomis (cap.), Cabella

Entraîneur : Rudi Garcia

Lyon : A. Lopes - Rafael, Mammana, Morel, Rybus - Darder (Gonalons, 104), Tousart - Ghezzal (Depay, 60), Tolisso (cap.), Valbuena (Fekir, 60) - Cornet

Entraîneur : Bruno Genesio

Le film de la rencontre :

23h32 - C'est terminé, l'OM s'impose 2-1 et se qualifie pour les 8es de finale.



23h30 - Quel arrêt de Pelé sur cette frappe croisée au sol de Depay.



23h29 - Le corner de Depay est facilement capté par Pelé.



23h28 - À l'image de Gomis et Cabella, tous les Marseillais jettent leurs dernières forces pour conserver leur avantage. 117e minute.



23h26 - Encore 6 minutes dans le temps réglementaire.



23h22 - Faute de Rolando sur Fékir, bon coup franc pour l'OL à 25 m. Depay le frappe, c'est contré, corner.



23h20 - 2E BUT MARSEILLAIS SIGNÉ DORIA. 2-1. 109e minute. Le défenseur brésilien se glisse entre deux Lyonnais pour propulser du plat du pied gauche le centre de Cabella dans les buts de Lopes. C'est son 2e but sous les couleurs de l'OM.



23h18 - Le centre de Payet file directement dans les mains de Lopes.



23h17 - Reprise de la prolongation. Il reste 15 minutes pour faire la différence avant la séance de tirs au but.



23h14 - Mi-temps de la prolongation.



23h13 - Fékir enroule, c'est directement dans les gants de Pelé. 1-1. 105e.



23h12 - Dernier changement lyonnais, Gonalons remplace Darder et récupère le brassard de capitaine.



23h11 - Cabella se met en situation idéale mais frappe au dessus du gauche. 1-1. 103e.



23h08 - Frappe de Cornet captée sans difficulté par Pelé.



23h06 - Tête de Lopez au dessus des buts de Lopes sur un centre de Doria. 1-1. 99e.



23h04 - Carton jaune pour Rybus. C'est le 4e côté lyonnais, égalité parfaite, donc, sur ce plan là aussi.



23h03 - Décalé par Payet, Doria effectue un petit pont sur Rafael mais son centre est ensuite repoussé. 1-1. 95e.



23h01 - Payet effectue son entrée à la place de Thauvin.



23h00 - Volée de Gomis facilement captée par Lopes. 1-1. 92e.



22h59 - Accélération de Cornet dans la surface marseillaise. Rolando le reprend juste avant la frappe.



22h58 - C'est parti pour la 1ère mi-temps de la prolongation, avec les Lyonnais pour donner le coup d'envoi.



22h54 - Gomis seul contre trois. Et c'est terminé pour les 90 premières minutes. Place à deux fois 15 minutes de prolongation.



22h53 - Il reste une minute dans les arrêts de jeu.



22h51 - Parade de Pelé sur une frappe piquée de Darder. 1-1. 90e.



22h50 - Cabella écope d'un carton jaune pour simulation de faute.



22h48 - Plus que 3 minutes dans le temps réglementaire.



22h44 - Thauvin contré, corner pour l'OM. Les Marseillais réclament une main de Rybus sur cette nouvelle tentative de Thauvin. 1-1. 84e.



22h41 - Nouveau corner en faveur de l'OL. Marseille se dégage et obtient même un coup franc et un carton jaune pour Darder.



22h40 - Frappe trop croisée de Gomis.



22h39 - Intervention décisive de Fanni devant Depay face au but de Pelé.



22h38 - Quelle parade de Lopes sur cette reprise d'Anguissa ! Le portier lyonnais est encore là pour se saisir du ballon sur le corner. 1-1. 78e.



22h37 - Centre de Thauvin contré. Corner.



22h34 - Anguissa remplace Sanson côté marseillais.



22h33 - Fékir se charge de le tirer, c'est de peu au dessus. 1-1. 74e.



22h32 - Fékir obtient un excellent coup-franc plein axe à quelques centimètres de la surface de réparation marseillaise.



22h31 - Payet est à l'échauffement.



22h30 - Gomis servi par Lopez dans la profondeur, mais l'attaquant marseillais, trop seul, est repri par l'arrière-garde lyonnaise.



22h28 - Corner en faveur de l'OM après cette combinaison entre Lopez et Thauvin. Ça ne donne rien. 1-1. 68e.



22h26 - Superbe frappe des 25 m de Maxime Lopez, qu'Anthony Lopes détourne sans que l'arbitre ne siffle de corner.



22h24 - LYON ÉGALISE PAR TOLISSO. Fékir fait la différence, pénètre dans la surface et centre légèrement en retrait. Tolisso a bien suivi et marque du droit au 2e poteau. 1-1. 64e.



22h23 - Sakai intervient devant Depay sur ce centre de Cornet. 1-0. 63e.



22h22 - Les Marseillais subissent depuis le retour des vestiaires.



22h21 - Sous les huées, Valbuena cède sa place à Fékir et Depay entre pour suppléer Ghezzal. 61e. 1-0.



22h20 - Carton jaune pour Fanni, qui a stoppé irrégulièrement Valbuena alors que celui-ci partait en contre.



22h19 - Nouvelle alerte sur le but marseillais mais Rolando dégage le centre de Valbuena.



22h15 - Sauvetage de Pelé sur sa ligne devant Rafael, mais encore une fois l'arbitre assistant avait levé son drapeau pour un hors-jeu. 1-0. 55e.



22h14 - Centre de Rybus devant le but marseillais, Doria repousse en corner.



22h13 - Encore une énorme occasion pour l'OM mais l'arbitre revient finalement à une position de hors-jeu. 1-0. 53e.



22h12 - Centre de Lopez fort devant le but, Gomis se jette mais sa reprise du droit n'est pas cadrée.



22h10 - Obstruction de Rafael devant Sanson. Carton jaune pour le Brésilien.



22h08 - Évra cède sa place à Doria sur le côté gauche de la défense marseillaise. L'ancien joueur de la Juventus ne souhaite visiblement pas prendre de risque.



22h06 - C'est parti pour cette 2e période avec les Lyonnais au coup d'envoi.



22h05 - Évra revient avec un bandage derrière la cuisse gauche.



21h51 - Mi-temps l'OM mène 1-0 grâce à un but de la tête du défenseur central Rod Fanni, passe décisive de Maxime Lopez sur coup franc.



21h50 - Une minute de temps additionnel. Coup franc en forme de mini corner pour l'OM. Le ballon arrive sur Évra, qui ne peut frapper.



21h48 - Double occasion pour l'OM, la frappe de Thauvin est repoussée en corner par la tête de Morel. 1-0. 44e.



21h46 - Cabella et Thauvin participe activement au repli défensif marseillais.



21h42 - Corner en faveur de l'OL. 1-0. 39e. Gomis dégage de la tête au 1er poteau.



21h39 - Première situation vraiment brûlante dans la surface marseillaise. pelé et fanni repoussent les assauts lyonnais.



21h37 - Gomis un peu court sur le centre de Sanson venu de la gauche.



21h36 - Cornet repris aux abords de la surface pour la deuxième fois en deux minutes. 1-0. 31e.



21h32 - La frappe de Ghezzal frôle la lucarne droite de Pelé.



21h28 - BUT POUR L'OM SIGNÉ ROD FANNI. 1-0. 24e minute. Lopez tire le coup franc, Fanni n'a même pas besoin de sauter pour placer sa tête, la piquer, et tromper Lopez au 2e poteau.



21h26 - Faute sur Morgan Sanson, Lucas Tousart écope du 1er carton jaune de la rencontre. L'ancien Montpelliérain reste au sol, touché à une cheville.



21h24 - Sanson se montre très entreprenant dans l'entrejeu.



21h21 - Rafael concède un corner alors que Lopes était sur le ballon. 1er corner pour l'OM. La reprise du droit de Rolando fracasse la barre transversale. 0-0. 17e.



21h20 - Superbe enchaînement crochet-frappe enroulée de Cabella, c'est de peu à côté.



21h18 - Beau mouvement lyonnais mais Thauvin défend bien sur Rybus. 0-0. 14e.



21h16 - Les Lyonnais ne touchent plus beaucoup le ballon.



21h13 - Frappe de Sanson de peu à droite des buts de Lopez. 0-0. 9e.



21h10 - Valbuena tente encore de créer le danger dans la défense marseillaise, sans succès.



21h08 - Premier corner du match, il est en faveur de l'OL après une combinaison entre Valbuena, copieusement sifflé, et Cornet.



21h05 - C'est parti, les Marseillais ont donné le coup d'envoi.



21h01 - Les 22 acteurs de la rencontre entrent sur la pelouse du Vélodrome.



20h50 - Marseille n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matches face à Lyon, en mai 2014 (4-2 en L1).



20h43 - L'OM pointe à la 6e place en Ligue 1, à égalité avec Saint-Étienne, à quatre longueurs de Lyon (4e).



20h36 - Avant la victoire de Lyon (3-1), les deux équipes s'étaient séparées sur un résultat nul (0-0) en Ligue 1 le dimanche 18 septembre.



20h28 - Payet va donc débuter sur le banc côté marseillais.



20h17 - Le 11 de départ marseillais : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Évra - Lopez, Vainqueur, Sanson - Thauvin, Gomis, Cabella.



20h06 - Le 11 de départ lyonnais : Lopes - Rafael, Mammana, Morel, Rybus - Tousart, Tolisso, Darder - Ghezzal, Cornet, Valbuena.



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cet OM-OL.