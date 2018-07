publié le 25/04/2017 à 20:30

Soixante ans après sa défaite contre Toulouse en 1957(6-3), Angers a obtenu le droit de disputer une deuxième demi-finale de Coupe de France, après sa victoire sur Guingamp (2-0), mardi 25 avril. La tâche ne sera toutefois pas forcément plus facile qu'en 1957 - et c'est un euphémisme - puisque l'adversaire, le 27 mai, sera le PSG ou Monaco, qui s'affrontent mercredi 26 avril au Parc de Princes.



Après une première demi-heure un peu fébrile, le SCO, 14e de Ligue 1 mais plutôt effiucace sur sa pelouse du stade Raymond-Kopa, a globalement maîtrisé son sujet, s'enhardissant au fil de la première période. En face, l'En Avant, 10e de l'élite, s'est montré globalement maître du jeu jusqu'aux 30 mètres adverses, mais sans punch et sans idées à partir de là.

Les Angevins ont ouvert le score par leur milieu de terrain Mangani (38e), qui trompait Johnsson malgré le retour de Didot. Sonné, Guingamp était à deux doigts d'encaisser le but du break juste avant la pause après un tir contré de Diédhiou, que Bérigaud avait bien suivi et reprenait de volée, mais Johnsson s'interposait (45e).

Le club breton, double vainqueur de la compétition en 2009 et 2014, a bien tenté de forcer le destin en seconde période, mais souvent de façon brouillonne, et en ne se créant quasiment pas d'occasion nette.

Briand rate le penalty de l'égalisation

Les Guingampais obtenaient pourtant un sacré coup de pouce de l'arbitre, qui sifflait penalty pour une main inexistante de Ndoye (89e). Mais il était écrit que le rendez-vous angevin avec l'histoire aurait bien lieu et Letellier se détendait magnifiquement sur sa droite pour dévier la frappe de Briand sur son montant. Quelques secondes plus tard, Toko Ekambi profitait d'un contre pour asseoir définitivement le succès d'Angers (2-0, 92e).

Coupe de France : résultat et programme des demi-finales

Mardi 25 avril :

Angers-Guingamp : 2-0



Mercredi 26 avril :

21h05 : PSG-Monaco



Finale :

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00