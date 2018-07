publié le 29/01/2017 à 17:18

Les coéquipiers des frères Jordan et André Ayew, finalistes malheureux de la précédente édition face à la Côte d'Ivoire, partaient favoris face à la République démocratique du Congo en quart de finale dimanche 29 janvier. Et le Ghana a tenu son rang, en s'imposant 2-1.





Un but du frère cadet Jordan à la 63e et un autre de son aîné Andre sur penalty (78e) ont offert ce précieux succès aux Ghanéens. Les "Black Stars", finalistes de l'édition 2015, affronteront le Cameroun en demi-finale, jeudi à Franceville.