Didier Deschamps, un chasseur de victoires

publié le 30/11/2017 à 21:50

"Ce n'est pas un garçon passionnant. Plus malin qu'intelligent, et tout pour sa gueule." La vacherie est signé Bernard Tapie. Il ne croyait pas en lui et c'est pourtant le capitaine Deschamps qui brandit la coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille en 1993.



"Il a gagné tous les titres, même ceux qui n'existent pas", confie Patrice Evra sur le sélectionneur des Bleus. Michel Platini, lui, cite Napoléon : "Pour gagner des batailles, il faut de bons soldats et de la chance. Didier en a toujours eu". En effet, Didier Deschamps est un obsédé de la gagne depuis toujours. Enfant, au Pays Basque, avant le foot, il a fait de la course à pied. Dès 11 ans, il était champion de France scolaire.



"Je détestais perdre", dit-il, "jouer pour jouer, ça ne m'intéressait pas. Je piquais des crises. Pire que mauvais perdant"

Didier Deschamps gagne, mais ce n'est pas lui la star

Toujours dans l'ombre avec son poste ingrat de milieu de terrain, Didier Deschamps a de vraies qualités de capitaine. Et il le prouve dès l'âge de 16 ans alors qu'il fait ses débuts à Nantes, où évolue un certain Marcel Dessailly. Lorsque le demi-frère de Marcel se tue dans un accident de voiture, personne dans le staff n'a le courage de lui annoncer la nouvelle, c'est Didier Deschamps qui s'en charge.

Entraîneur, il n'est pas considéré comme un grand technicien mais c'est un meneur pragmatique. Il préfère un collectif efficace qu'une somme de talents ingérables.

Sur le plan privé, c'est un homme simple

Le sélectionneur des Bleus aime qu'on l'appelle DD, il se veut Français moyen. Son père était peintre aux Ponts et Chaussées et sa mère vendeuse. Il a vécu une enfance rurale. Aujourd'hui, Didier Deschamps partage sa vie entre le pays Basque, Cassis et la Bretagne. La région de sa femme Claude avec qui il est marié depuis près de 30 ans.