publié le 16/07/2018 à 16:27

Le sacre des Bleus, dimanche 15 juillet face à la Croatie (4-2 en finale) n'a pas été fêté uniquement sur le sol français. De Montréal à la Russie, en passant par le Maroc ou l'Inde, les héros de l'équipe de France ont été célébrés par de nombreux supporters français dans le monde entier.





Les réseaux sociaux des ambassades de France dans différents pays sont submergés de vidéos montrant la liesse des supporters français pendant le match et au moment de la victoire. Les Français, eux aussi, n'ont pas hésité à ses parer du drapeau national et à partager leurs moments de joie et de fête dans les rues, les bars et les parcs.

Des monuments se sont même drapés de lumières aux couleurs de la France, comme l'Empire State Building à New York. Partout dans le monde, le bleu, le blanc et le rouge ont flotté, après la victoire des Bleus en Russie. Diaporama.

Vous nous avez fait rêver.

Vous nous avez fait vibrer dans le monde entier.

Des millions de MERCIS #Fiersdetrebleus #FRACRO@equipedefrance pic.twitter.com/JQnBLXwSFe — France Diplomatie¿¿ (@francediplo) 15 juillet 2018

#CM2018 De New York à Melbourne en passant par Dakar ou Kaboul, les Bleus célébrés hier par les Français de l'étranger #AFP pic.twitter.com/ECnOmXG7q2 — Agence France-Presse (@afpfr) 16 juillet 2018