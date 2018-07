publié le 11/07/2018 à 17:14

Des félicitations pour le match passé, des encouragements pour le suivant ? Et pourquoi pas les deux ? Discret comme à son habitude, le légendaire Zinedine Zidane a tout de même adressé un message enthousiaste à l'équipe de France de football ce mercredi 11 juillet, au lendemain de leur qualification pour la finale de la Coupe du Monde.



Au-dessous d'une photo des hommes de Deschamps célébrant leur victoire en demie sur la pelouse de Krestovski à l'issue de la rencontre France-Belgique, "Zizou" a posté trois emojis "applaudissements" suivis d'un autre du drapeau français. L'occasion de féliciter l'équipe à laquelle il appartenait 20 ans plus tôt, et de lui adresser dans le même temps ses encouragements pour la sacro-sainte rencontre à venir, dimanche 15 juillet à 17 heures à Moscou.



¿¿¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par zidane (@zidane) le 11 Juil. 2018 à 1 :17 PDT

La prise de parole de Zinédine Zidane est d'autant plus remarquée qu'elle se fait toujours dans la plus grande mesure. Ces derniers temps, des rumeurs voyaient Didier Deschamps poussé vers la sortie et remplacé par l'ancien numéro 10, libéré de ses fonctions d'entraîneur du Real. Mais le silence est d'or et "Zizou", discret comme à son habitude, se contente de soutenir l'équipe qu'il a portée, vingt ans plus tôt et avec Deschamps, à la première place du football mondial.