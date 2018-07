publié le 10/07/2018 à 20:40

Fini, les coupes de cheveux extravagantes pour Antoine Griezmann, qui fait preuve d'une grande sagesse capillaire en cette Coupe du Monde 2018. Mais que l'on se rassure, l'attaquant français garde sa singularité. Quand tous les Bleus jouent en manches manches courtes, lui revêt un maillot à manches longues. Même lorsqu'il fait très chaud. Cette habitude du Mâconnais n'est pas une provocation, mais plutôt un hommage.



En "fan absolu" de David Beckham, comme il se décrit lui-même, Antoine Griezmann revêt des manches longues comme son idole, la légende de Manchester United. Avant l'Euro 2016, l'attaquant tricolore expliquait dans une interview à GQ jouer en manches longues "parce que lui le faisait". Et avec les manches longues va le numéro : le 7 de son mentor.



L'admiration d'Antoine Griezmann pour David Beckham va au-delà du terrain de foot. Il confiait à GQ admirer la prestance du Britannique, "toujours clean, bien habillé, bien coiffé". Une source d'inspiration pour un Bleu "assez timide", qui disait travailler avec son entourage à "montrer une image plus ouverte" et "éviter de mettre trop souvent un survêtement" pour parvenir à égaler l'aura de Beckham.

