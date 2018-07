publié le 08/07/2018 à 20:54

"Kylian, oh ! Écoute-moi... Arrête de faire chier, stop et c'est tout". Dans l'émission Téléfoot du dimanche 8 juillet, Didier Deschamps a évoqué les raisons qui l'ont poussé à hausser le ton face à Kylian Mbappé, lors du match France-Uruguay.



"Ça a été très mal traduit. J'ai pas pensé à mettre ma main devant ma bouche", s'amuse le sélectionneur. À ce moment-là, Kylian Mbappé venait de recevoir un carton jaune, après une altercation avec l'Uruguayen Christian Rodriguez. Didier Deschamps avait alors intimé à son attaquant de se taire.

"Je ne suis pas son papa, Kylian en a déjà un et il fait très bien son rôle. Je suis son coach et je veux son bien. Il mérite toute l'admiration pour ce qu'il fait mais quand il y a quelque chose qui me plait pas... De toute façon c'est pour son bien et il le sait. J'avais surtout pas envie de le perdre sur ce coup-là par rapport aux matchs qui nous attendaient", a-t-il expliqué.

Didier Deschamps revient dans @telefoot_TF1 sur ses mots pour @KMbappe pendant France - Uruguay. Regardez ¿¿https://t.co/YnfEpGct1U — Téléfoot (@telefoot_TF1) 8 juillet 2018

Encore sous le coup de son carton jaune, Kylian Mbappé est également revenu sur l'incident. "C'est une passe derrière la jambe d'appui. Je passe et il me met un coup de poing. Je prends un carton jaune... C'est l'arbitre qui a décidé. On va en demi-finale, le reste ça ne m'intéresse pas".



Didier Deschamps a souligné qu'il avait été sanctionné pour "simulation". "Ça c'est injuste (...). Kylian, je le connais suffisamment bien, il n'y avait à aucun moment l'intention de chambrer ou d'humilier."

#CM2018 #FRAURU 2-0 #CLASH Mbappé effectue un grigri, ce qui ne plaît pas aux Uruguayens ! Et c'est le début d'une longue séquence "altercation" à la fin de laquelle Mbappé reçoit un carton jaune évitable



Regardez ¿ https://t.co/qcveks6CPT — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018