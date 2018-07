publié le 11/07/2018 à 02:19

"L'objectif c'était d'aller en finale", ce sont les mots lâchés par le sélectionneur des Bleus au micro RTL après leur victoire 1-0 face à la Belgique. "On a eu match très difficile face à une très belle équipe de Belgique. On n'a rien lâché comme on le fait depuis le début de la compétition", s'est félicité Didier Deschamps.



Malgré la joie, il reste déjà concentré sur la finale qui attend les Français dimanche 15 juillet. "On va jouer cette finale dimanche, c'est magnifique. On va bien récupérer et se préparer. On verra bien notre adversaire demain soir", a-t-il expliqué. Cette victoire, le sélectionneur souhaite la rappeler que la France la doit avant tout aux joueurs. "Le match il appartient aux joueurs. C'est une aventure collective. On est montée en puissance", a déclaré le sélectionneur sur RTL.

"On a cette capacité à faire mal et on aurait pu faire plus mal aujourd'hui surtout en fin de match sur certaines situations de contre mais voilà l'essentiel est là et ça nous offre cette magnifique opportunité de jouer la finale dimanche", se réjouit Didier Deschamps. "C'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment très heureux pour mes joueurs, ils sont jeunes mais il y a du caractère, de la mentalité", a-t-il ajouté auprès de TF1.

Didier Deschamps ne souhaite surtout pas voir se réitérer la défaite cruelle de la France face au Portugal en finale de l'Euro. "Il y a la joie qui est là mais ça a été tellement douloureux pour nous il y a deux ans que ça doit nous servir pour connaître un grand moment de bonheur dimanche", se souvient le sélectionneur. "( Je ressens) beaucoup de fierté par rapport à mon groupe, ça fait 49 jours qu'on est ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses plus difficiles mais c'est la vie de groupe. Et j'y ajoute tout mon staff, il y a 20 personnes, c'est le mérite de tout le monde", a expliqué Didier Deschamps.