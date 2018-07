publié le 05/07/2018 à 16:34

Les dés sont jetés pour les quarts de finale. Les huit équipes en lice sont la France et l'Uruguay (vendredi 6 juillet à 16 heures), le Brésil et la Belgique (vendredi 6 juillet à 20h), la Russie et la Croatie (samedi 7 juillet à 16 heures), et enfin Suède et l'Angleterre (samedi 7 juillet à 20h).



Les Bleus sont déjà arrivés sur place, à Nijni Novgorod, où ils ont été accueillis dans leur hôtel. Une cinquantaine de fans étaient déjà sur place pour les encourager.

Quelque 4.000 supporters Français se trouvaient à Kazan, samedi 30 juin, pour encourager les Bleus à se qualifier. Ils pourraient être plus nombreux encore pour le match des quarts de finale.

Découvrez une sélection des plus belles photos de fans qui ont soutenu leur équipe nationale, dans le cadre de cette Coupe du Monde.