publié le 11/07/2018 à 07:16

La France, en quête d'une seconde étoile, s'est qualifiée pour la finale du Mondial-2018, au terme d'une demi-finale à suspense contre la Belgique (1-0), mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg. Avec les hommes de Didier Deschamps, on a un collectif qui est plus fort que les individualités.



"Ça c'est le génie de Deschamps. C'est la première fois qu'on arrive en finale de Coupe du Monde sans avoir le meilleur joueur du monde dans notre équipe", analyse Pascal Praud. "Avant on avait Zidane, on aurait pu être en finale de Coupe du Monde avec Platini, et avant on avait eu Kopa", poursuit-il.

"On expliquait toujours qu'il fallait que l'équipe de France ait un joueur providentiel pour arriver en finale. Là elle ne l'a pas. Donc c'est un changement, d'une certaine manière, culturel", décrypte le journaliste. "Mais la force de cette équipe est collective. Ce qui la résume, c'est : hier c'est un but d'Umtiti, avant-hier c'est un but de Varanne, et avant c'est un but de Pavard", ajoute-t-il.

"Chaque match dessine des destins ou des histoires individuelles, comme s'il fallait donner quelque chose à tout le monde", dit Pascal Praud. "Et ça résume bien cette équipe de France, qui est courageuse et émouvante (...), même s'il y a des qualités techniques et physiques", poursuit le journaliste.



"Mais ce collectif, qui est à l'image de Deschamps, pourquoi ne l'avait-on pas vu aussi précisément ? Parce que (ça c'est mon avis) ces qualités d'abnégation, de jusqu’au-boutisme et de solidarité ne peuvent s'exprimer que dans des matches contre celui contre la Belgique".