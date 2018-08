publié le 20/05/2018 à 08:30

Les Français pensent que l'équipe de France remportera la prochaine Coupe du Monde en Russie. Britanniques, Italiens, Espagnols et Allemands ne lui accordent en revanche que 3 à 5% de leurs suffrages. L'image des Bleus est en hausse. Antoine Griezmann, largement en tête des joueurs préférés, doit endosser le costume du leader.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mardi 15 et mercredi 16 mai, auprès d'un échantillon de 1.015 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 443 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. La France plébiscitée par... les Français

Qui soulèvera la Coupe du Monde dans le ciel de Moscou le dimanche 15 juillet prochain ? À cette première question, les Françaises et les Français interrogés répondent la France à 29%, soit 13 points de plus que le Brésil et l'Allemagne (16%). Pour les amatrices et amateurs de ballon rond, l'écart monte mène à 20 points.

Mais lorsque le sondage est étendu aux voisins européens (Royaume-Uni, Italie, Espagne, Allemagne), le résultat n'est plus du tout le même. Les Bleus n'arrivent qu'en 4e position avec 9% des réponses. L'Allemagne (29%) devance l'Espagne (21%) et le Brésil (14%).

Dans le détail, les Espagnols et les Allemands s'avèrent particulièrement chauvins. Les premiers donnent la victoire de leur sélection à 55%, les seconds à 52%. Avec leur 29% en faveur des hommes de Didier Deschamps, Françaises et Français apparaissent bien sages de ce point de vue.



Les Britanniques, eux, ne placent l'Angleterre qu'en 3e position (14%), derrière l'Allemagne (28%) et le Brésil (18%). Ils n'accordent que 3% de chances aux Bleus. Le résultat le plus intéressant est peut-être celui des Italiens, qui ne seront pas au rendez-vous en Russie. Là, c'est l'Espagne qui arrive en tête (23%) devant l'Allemagne (22%) et le Brésil (17%).

2. L'image des Bleus en hausse

À un mois du début de la Coupe du Monde en Russie et avant que la liste de Didier Deschamps ne soit dévoilée, 61% des sondés avaient une bonne opinion des Bleus, 8% en ayant une très bonne. Pour les amateurs, ces chiffres grimpent à 82% et 16%.

Par rapport au dernier sondage réalisé en mars, c'est respectivement 10 et 3 points de mieux. En cas de bon parcours en Russie, nul doute que la courbe de popularité s'envolera, comme durant le Mondial 2014 (quart de finale) et l'Euro 2016 (finale).



En novembre 2015, après que l'affaire dite de la "sex-tape" a éclaté, la cote d'amour des Bleus était tombée à 29% au sein du grand public.

3. Griezmann président !

Vainqueur de son premier trophée européen cette semaine, l'Europa League avec l'Atlético de Madrid en signant un doublé, Antoine Griezmann est plus que jamais le chouchou en équipe de France. 40% des sondés souhaitent qu'il en soit le leader et 42% le place en tête des joueurs préférés.

