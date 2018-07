publié le 16/07/2018 à 10:02

"Notre Didier Deschamps", "Deschamps Élysées - Clémenceau", "Victor Hugo Lloris"... Voici trois des nouveaux noms (provisoires) des six stations de métro renommées par la RATP en hommage à la victoire des Bleus lors du Mondial de football en Russie, ce dimanche 15 juillet.



Au lendemain de la victoire de l'équipe de France, les usagers et usagères du métro parisien pourront ainsi se délecter encore une fois de cette finale en empruntant également les stations de métro "Nous Avron Gagné" (Avron, ligne 2), "On a 2 Étoiles" (Charles de Gaulle - Etoile, ligne 2) et enfin, "Bercy les Bleus" (Bercy, lignes 6 et 14).

Ces six nominations exceptionnelles représentent "autant de clins d’œil aux champions du monde français", explique la RATP dans un communiqué.

Le métro parisien honore les Bleus champions du monde ce matin (photos @GroupeRATP) #CM2018 pic.twitter.com/JKb8VFT4Sk — Grégoire Lemarchand (@greglemarchand) 16 juillet 2018

[#MerciLesBleus] La #RATP fête le titre de champion du monde de l’@equipedefrance en changeant le nom de ses stations.¿ Magique ¿¿¿¿. pic.twitter.com/AaKHHLXawj — Yan Rodriguez (@yan_rodriguez) 16 juillet 2018

C'est aussi "à bord d'un bus électrique Open Tour Paris, filiale de sightseeing du groupe RATP, entièrement pelliculé pour l'occasion, que les membres de l'équipe de France salueront les supporters entre la Place de l'Étoile et le Palais de l'Elysée", ajoute la Régie.

Les Bleus du sélectionneur Didier Deschamps descendront les Champs-Elysées vers 17h ce lundi 16 juillet, avant d'être reçus par le président de la République au palais de l'Élysée.