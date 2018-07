publié le 12/07/2018 à 11:42

L'enthousiasme autour de la finale des Bleus en Russie pour la Coupe du Monde 2018 dépasse le cadre du football. Que l'on aime ou pas le football, on se prend de passion pour les Bleus. Ludovic Lestrelin, sociologue, observe à la loupe les supporters depuis le début de la compétition et confirme cet état de fait : "La Coupe du Monde de football agrège des gens qui ne sont pas forcément fins connaisseurs de ce sport".



"Une partie des gens qui suivent cette compétition sont des passionnés du quotidien mais il y aussi des non habitués du football", explique le sociologue, "ils sont pris par le jeu et l'enjeu, plus l'équipe avance dans la compétition". Les Bleus rencontreront en finale la Croatie dimanche 15 juillet à Moscou.

Ludovic Lestrelin affirme que l'engouement est générationnel, "de nombreux jeunes voient cette finale comme la leur après celle de 1998". Si énormément de jeunes étaient dans les rues après la victoire contre la Belgique mardi 10 juillet, le sociologue rappelle que ce genre d’événement est évidement fédérateur : "Le match va être une occasion de se rassembler".