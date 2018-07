Coupe du Monde 2018 : l’élimination de l’Allemagne, "un véritable cataclysme"

et Agnès Bonfillon

publié le 27/06/2018 à 23:18

Énorme surprise, l'Allemagne, championne du monde en titre, quitte le Mondial-2018 au premier tour, humiliée 2 à 0 par la Corée du Sud ce mercredi 27 juin. La Mannschaft n'avait jamais quitté le Mondial avant les quarts depuis son retour en Coupe du monde en 1954. La Mannschaft va maintenant devoir trouver les raisons d'un échec historique. Certaines se trouvent tout simplement sur le terrain, avec une défense instable et l'absence d'un véritable buteur.



"C’est un véritable cataclysme (…) Être sortie au premier tour, dernière de son groupe, le sentiment d’humiliation est très fort", commente au micro de RTL le journaliste et commentateur sportif Jean-Charles Sabattier. "Les supporters ne sont pas forcément désabusés, mais on l’impression d’avoir été dupés", affirme-t-il, concernant les fans allemands qu’il a pu croiser.

"La véritable question qui se posait pour cette équipe d’Allemagne, c’était de savoir si tous ceux qui avaient été champion du monde, avaient cette capacité à avoir cette abnégation, cette générosité suffisante. (…) Force est de constater que non", décrypte Jean-Charles Sabatttier.

Selon lui, c’est une page qui se tourne pour la Mannschaft, qui se retrouve dans une situation que d’autres équipes ont connue avant elle. "L’Allemagne rentre dans une nouvelle ère. Une ère qu’a connue l’équipe d’Espagne après avoir été sortie de son premier tour au Brésil il y a quatre ans. Une ère qu'a aussi connu la France après la débâcle de 2002. Il va falloir reconstruire, avec pas mal de point d’interrogation", termine-t-il.