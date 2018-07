publié le 03/07/2018 à 20:40

Il n'a pas raté une seule Coupe du Monde en 32 ans. Italie, France, Allemagne, Afrique du Sud... Depuis 1986, Elias de Souza se rend tous les 4 ans dans les pays hôtes du Mondial, avec un moyen de transport des plus étonnants.



Chaque fois, le Brésilien de 50 ans effectue son périple perché sur bicyclette de 13 mètres de haut, drapeau auriverde au vent. L'amoureux du ballon rond a fabriqué lui-même cet engin hors-norme lorsqu'il avait 18 ans. Au total, Elias a traversé pas moins de 50 pays grâce à son invention, rapporte L'Équipe.

L'aventure démarre en 1986, année de Coupe du Monde, lorsqu'il rejoint le Mexique depuis le Brésil. Le Brésilien a alors tout juste la majorité. Huit mois et 12.000 kilomètres plus tard, le voilà dans les stades mexicains à supporter la sélection brésilienne, qui ne dépasse pas les quarts de finale à l'époque.

Sa femme, de nationalité mexicaine, a rapidement dû s'adapter à aux projets atypiques de son mari. En 1990, il la convainc de partir avec lui, et ils se rendent à deux à la Coupe du Monde en Italie.

Une vie rythmée par la Coupe du Monde

La vie d'Elias de Souza est rythmée par l'organisation de ces voyages. Car tous les 4 ans, ce sont plusieurs mois qu'il doit bloquer pour se rendre dans les pays hôtes de la compétition.



Le quinquagénaire n'a aucun regret. "J'ai pu voyager à travers le monde et faire des choses merveilleuses dans ma vie", a-t-il déclaré à L'Équipe. Et rien ne peut l'arrêter. Sa femme accouche en Italie en 1990 ? Parfait, c'est un nouveau compagnon de route pour Elias. Sa femme n'en peut plus de ces voyages épuisants et décide de divorcer ? Qu'à cela ne tienne, Elias va se consoler en partant pour l'Afrique du Sud en 2010.



Cette année, Elias est bien entendu été en Russie, cette fois avec son fils, pour vivre sa 8ème Coupe du Monde. Ses aventures sont suivies par plus de 24.000 personnes sur Facebook. Devant les stades russes, il se fait un plaisir d'emmener les supporters pour un tour sur sa mythique bicyclette.