et Loïc Farge

publié le 26/06/2018 à 07:16

L'équipe de France de football a rendez-vous avec le Danemark ce mardi 26 juin à Moscou (15h50 heure de Paris). Une équipe largement remaniée, sans Mbappé ni Pogba, et avec Mandanda dans les buts. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'enjeu pour les "coiffeurs". Objectif : la première place du groupe qui permettrait normalement d'éviter la terrible Croatie au prochain tour.



Mais ne serait-il pas préférable de perdre la rencontre du jour, comme ose le lancer Pascal Praud ? "Je vous entends depuis le lever du jour annoncer la Croatie, adversaire à éviter. Et de fait la France ne rencontrera pas la Croatie si elle fait match nul ou si elle bat le Danemark", explique le journaliste.

"Elle pourrait affronter l'Argentine. Et vous trouvez que l'Argentine c'est plus facile que la Croatie ? Vous êtes des fous, vous êtes des dangereux !", éructe-t-il. "Arrêtez de parler foot !", lance-t-il.

"Lionel Messi, Dybala, Di Maria, Higuain, ce n'est rien ? L'Argentine a raté son début de compétition ? D'accord. Les stars ont du mal à jouer ensemble ? Encore d'accord", concède Pascal Praud. "Mais sur un match, l'Argentine plus facile que la Croatie ? Ce sera sans moi", prévient-il.



"D'où cette question incongrue : faut-il perdre ce match ?", interroge le journaliste. "D'autant que le tableau en cas de défaite est infiniment plus facile - vous évitez notamment le Brésil et l'Allemagne. Donc il faut perdre ce match", conclut-il.