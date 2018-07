publié le 26/06/2018 à 07:35

À chaque compétition internationale, ce terme revient sur la table : les "coiffeurs". Rien avoir avec une tendance actuelle, cette expression est bel et bien associée au football. Et plus précisément, à l'équipe de France.



Après les deux victoires face à l'Australie et au Pérou, lors des deux premiers matches de la Coupe du Monde, les Bleus sont assurés de disputer les 8es de finale avant même la rencontre face au Danemark ce mardi 26 juin (16h). L'occasion pour Didier Deschamps de faire souffler certains titulaires indiscutables et de donner du temps de jeu aux remplaçants habituels. "Le côté négatif, c'est par rapport aux automatismes mais on ne peut pas avoir toujours la même équipe et le même système. J'ai 23 joueurs, ils peuvent tous avoir un rôle à jouer et débuter un match. C'est de la gestion", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse ce lundi 25 juin.

Selon les dernières indiscrétions des médias, Hugo Lloris, Paul Pogba ou encore Kylian Mbappé devraient rester sur le banc alors que Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Thomas Lemar ou encore Djibril Sidibé prétendent logiquement à une place de titulaire lors de ce dernier match de poule.

Deux origines différentes

Les "coiffeurs", ce sont eux. Ces joueurs ayant pas ou peu joué sur les deux premiers matches de la compétition. Mais alors, d'où vient cette expression ? Deux origines sont souvent relatées sans que l'on sache la stricte vérité sur cette histoire.



Selon un première hypothèse, ce terme remonte à la Coupe du Monde 1958, en Suède. L'équipe de France, troisième de la compétition, n'avait utilisé que 15 des 22 joueurs sélectionnés. Les sept joueurs non utilisés auraient alors, selon la légende, coupés les cheveux de leurs coéquipiers afin de s'occuper un peu, expliquait RMC lors de la précédente Coupe du Monde.



La seconde hypothèse est liée au Mondial 1986 au Mexique. Cette expression serait alors l'oeuvre de Luis Fernandez, l'ancien international français. Très chambreur, le milieu de terrain aurait alors déclaré que les remplaçants ne risquaient pas d'abîmer leur brushing.