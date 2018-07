publié le 12/07/2018 à 07:18

France-Croatie : c'est donc l'affiche de la finale de la Coupe du Monde qui se jouera dimanche 15 juillet à Moscou. Une affiche en mode revanche : les Vatreni, renversants en demi-finale contre l'Angleterre (2-1 a.p.), voudront venger la génération 98, contre les Bleus.



À l'époque, les coéquipiers de Davor Suker, actuel président de la Fédération croate, avait terminé à la troisième place de la Coupe du Monde 1998 après une défaite 2-1 en demi-finale contre la France, sur un doublé de Lilian Thuram.

Une affiche qui chafouine un peu Pascal Praud. "J'adore les Anglais, on aime tous les Anglais. On aime beaucoup partir pour Londres. J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre nous auraient préféré l'Angleterre, pour le prestige, pour la rivalité, pour l'Histoire", explique-t-il. "France-Croatie, ce n'est pas France-Brésil. France-Angleterre, ça avait un peu plus de gueule. Bon on fera avec", peste le journaliste.

À ses yeux, la France "sera ultra-favorite, et pour une tonne de raisons : les Croates arrivent sur les genoux (...) et ils ont un jour de moins pour récupérer. Bref nous sommes donnés gagnants".