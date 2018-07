publié le 10/07/2018 à 07:31

Des voisins mais aussi des amis. Pourtant, ce mardi 10 juillet, la France et la Belgique, seront presque des ennemis. La demi-finale entre Bleus et Diables Rouges risque d'être chargé d'émotions à Saint-Pétersbourg (20 heures). En jeu ? Une place en finale afin de continuer à rêver de la plus belle des coupes.



Un nom illustre parfaitement le match tant attendu : Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts en 123 sélections). Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 est aujourd'hui un des adjoints du sélectionneur des Belges, Roberto Martinez. "Évidemment, c'est une situation difficile pour lui. Cela arrive des fois en club : quand vous êtes dans un club étranger et que vous revenez jouer contre un club français, vous faites partie de l'équipe ennemie, a souligné Didier Deschamps. Là, c'est encore un cran au dessus, puisqu'il va être sur le banc, et en face il y a son pays, sa nation".

La mission de "titi" est d'insuffler sa culture de la gagne à la talentueuse "génération dorée" belge, toujours à la recherche d'un premier trophée. "Il nous amène ce qu'un ancien footballeur d'élite pense (...) Il était la pièce parfaite qui manquait à notre staff technique", a salué Roberto Martinez, lors de la conférence de presse d'avant-match .

Coéquipiers et adversaires

Au-delà du duel sur le banc entre les deux amis de 20 ans, il y aura un côté bataille de Premier League avec cette demi-finale : entre les coéquipiers de Tottenham (Hugo Lloris contre Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Mousa Dembélé), de Manchester United (Paul Pogba contre Romelu Lukaku) ou encore de Chelsea (Giroud et N'Golo Kanté contre Eden Hazard et Thibaut Courtois).



Les joueurs des deux camps se connaissent par cœur. Olivier Giroud évoque même "un match particulier". "On n'a pas envie de se faire chambrer au retour en pré-saison", glisse l'attaquant des Bleus, qui n'a toujours par trouvé le chemin des filets depuis le début de la compétition.



L'enjeu est énorme pour les deux générations, qui veulent forcément écrire leur histoire : une qualification en finale d'un Mondial, l'occasion d'une carrière. Les ambitions sont les mêmes, mais il n'y aura qu'un heureux.