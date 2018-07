publié le 11/07/2018 à 12:40

Un but sur coup de pied arrêté aura suffi à faire chavirer la France de bonheur. À la 51e minute du match, Samuel Umtiti a devancé Marouane Fellaini et propulsé le cuir au fond des filets de Thibaut Courtois. Une tête, un but, une qualification.



Si le peuple rouge attendaient enfin l'exploit des Diables Rouges, celui-ci n'est jamais arrivé. Et peut-être n'arrivera-t-il jamais pour cette génération dorée, que l'on disait à maturité. Malgré un beau parcours, l'élimination en demi-finale de la Coupe du Monde reste une déception pour Eden Hazard et ses coéquipiers. Et la frustration a rapidement pris le pas. Ce qui explique peut-être les sorties médiatiques de certains leaders après la fin du match.

En première ligne ? Thibaut Courtois, le portier de la Belgique. "C'était un match frustrant, la France a joué à rien, a joué à défendre avec onze joueurs à 35 mètres de leur but. C'est leur droit, ils savent que lorsque l'adversaire joue très bas, c'est là qu'on a des problèmes", a-t-il lâché à la RTBF. La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien (...) C'est dommage pour le foot qu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné".

Un sentiment largement partagé par Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, qui n'a cessé de multiplier les offensives pour renverser la situation. Sans succès. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", a-t-il lancé, cité par le journal Nieuwsblad.

Une analyse plus poussée

Mais l'ancien Lillois, aujourd'hui âgé de 27 ans, ne s'est pas arrêté là, pointant du doigt le jeu de l'équipe de France. "Elle a fait ce qu'elle fait depuis qu'elle est entraînée par Didier Deschamps. Elle ne joue peut-être pas très bien au ballon mais elle défend bien et est efficace".



"On tombe contre une équipe solide, l'équipe de France, qui ne pratique peut-être pas le plus beau jeu, mais qui est solide défensivement et qui marque quand ils ont une ou deux occasions", a-t-il ajouté affirmant dorénavant être supporter des Bleus, malgré la déception importante, en finale de la Coupe du Monde.

Une analyse froide, dure mais pourtant, parfaitement lucide. Si les Bleus sont à une étape de broder une seconde étoile sur le maillot tricolore, leurs performances ont régulièrement et logiquement été critiquées.



"On saura que l'équipe gagnante de ce tournoi ne sera pas une équipe qui était nécessairement plus forte que la nôtre", a conclu le défenseur Vincent Kompany, incluant ainsi la Croatie et l'Angleterre. C'est vrai, mais l'important reste le sacre... Et après la finale de l'Euro 2016, remportée par un triste Portugal, les Français l'ont bien compris.