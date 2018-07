publié le 30/06/2018 à 09:25

On en attend forcément beaucoup. Après un début de Mondial particulièrement décevant, à l'image de leur sélection respective, Lionel Messi et Antoine Griezmann ont les regards braqués sur eux. Ils doivent maintenant porter leur équipe pour continuer à rêver d'inscrire une nouvelle étoile sur leur maillot respectif, la troisième pour l'Abiceleste et la seconde pour les Bleus, alors que démarrent les matches à élimination directe de cette Coupe du Monde en Russie.



Samedi 30 juin, l'un d'eux aura forcément le sourire alors que la France et l'Argentine s'affrontent en 8es de finale. Reste à savoir lequel... Le génie du FC Barcelone ou le "Frenchie" de l'Atlético de Madrid ? Les deux hommes, adversaires toute la saison en Liga, se connaissent bien.

Un réveil attendu

Le réveil a-t-il sonné pour ces deux leaders offensifs ? Pour son premier match dans la compétition russe, Lionel Messi a raté un penalty avant d'être impuissant lors de la correction infligée par la Croatie (3-0). Il a fallu attendre le troisième match de l'Albiceleste, face au Nigéria, pour voir l'Argentin marquer son premier but de la compétition.

Quant à Antoine Griezmann, il a lui réussi son penalty pour son entrée en lice face à l'Australie. À côté de ça, sa prestation fut pâle. Et la suite n'a guère été plus glorieuse avec des prestations presque insipides face au Pérou et au Danemark.

Une pression à gérer

Les deux joueurs ressentent le poids des attentes autour d'eux. Pour Lionel Messi, dont c'est sans doute la dernière Coupe du Monde à 31 ans, les comparaisons sont incessantes avec Diego Maradona, qui a gagné un Mondial en 1986, en étant l'auteur de la "main de Dieu" et d'un but d'anthologie.



Antoine Griezmann doit lui gérer le label de "meilleur joueur de l'Euro 2016" où il avait littéralement explosé sur la scène internationale. Après avoir confirmé ces deux dernières années sous le maillot de l'Atlético de Madrid, "Grizou" doit faire plus avec le maillot frappé du Coq. Les avis sont dans tous les cas unanimes : son Mondial n'a pas encore commencé.



Dimanche 1er juillet, un des deux cracks sera à l'aéroport, éliminé prématurément de cette compétition. Prendra-t-il la direction de Paris ou de Buenos Aires ?