publié le 29/06/2018 à 16:30

La France et l'Argentine s'affrontent samedi 30 juin, à Kazan, pour une place en quart de finale de la compétition. Une rencontre particulièrement indécise entre deux sélections peu séduisantes depuis le début de la Coupe du Monde. Si les Bleus se sont facilement qualifiés dans la poule C, les Ciel et Blanc ont arraché leur billet dans les dernières minutes face au Nigéria.



L'Albisceleste, un grand nom du football aujourd'hui en grandes difficultés, qui n'en reste pas moins une sorte d'épouvantail pour l'équipe de France. Surtout qu'historiquement, les résultats ne sont guère en faveur des Bleus : seulement deux victoires, pour trois nuls et six défaites en onze confrontations.

Pour "conjurer le mauvais sort", Didier Deschamps devrait faire confiance aux onze joueurs ayant débuté face au Pérou avec un milieu composé de Paul Pogba et N'Golo Kanté alors que Blaise Matuidi serait aligné dans le couloir gauche.

Les onze de départs attendus

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud



Argentine : Armani - Mercado, Rojo, Otamendi, Tagliafico - Banega, Mascherano, E. Pérez - Messi (cap.), Higuain, Di María