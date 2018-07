publié le 10/07/2018 à 13:11

Tournée nationale ! Une marque de bière belge a décidé d'offrir à boire aux Belges, si les Diables rouges l'emportent face aux Bleus.



Pour recevoir sa bière, il faut s'inscrire sur le site de la marque. La bière a justement été renommée pour cinq mois à l'occasion de la Coupe du Monde. La Jupiler est devenue la Belgium.

AB Invev, le groupe propriétaire de la marque, a lancé cette campagne en février. "Notre but est d’unifier le pays derrière nos couleurs et nous avons réfléchi à une campagne qui pouvait aller encore plus loin que ce que nous avons l’habitude de faire", a expliqué le brasseur lors d'une conférence de presse à Bruxelles, en février, rapporte Le Soir.

Pour profiter de ce coup de com, encore faut-il que les Belges filent en finale en battant l'équipe de France, mardi 10 juillet, à Saint-Pétersbourg.

La marque Jupiler a été renommée Belgium à l'occasion de la Coupe du Monde 2018. Crédit : Capture d'écran promolife.be