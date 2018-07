publié le 10/07/2018 à 08:21

C'est un jour particulier en France ce 10 juillet 2018. L'équipe de France est qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde et elle y affrontera la Belgique au stade de Saint-Pétersbourg. Un derby entre deux voisins qui se côtoient et s'apprécient, mais qui seront rivaux d'un soir. Et si les villes de France se préparent à la fête, Bruxelles n'est pas en reste.



Et pour cette journée exceptionnelle sur RTL, un reporter est allé à la rencontre des passants bruxellois ce mardi matin, maillot bleu sur les épaules. Taquin, ce dernier demande à un patron de café comment il va vivre la défaite de ce soir. "La défaite, on ne va pas la vivre. Je crois que c'est la France qui va apprendre à vivre la défaite ce soir", répond-il.

"Je pense qu'à 1-1 au niveau du Mondial, comme ça au moins nous seront à égalité avec la France", ajoute-t-il en référence au sacre qu'a déjà vécu la France en 1998. "La première étoile sera pour nous aussi. On va vous éviter la deuxième pour éviter les blabla aussi", plaisante-t-il.